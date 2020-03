Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","shortLead":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","id":"20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7c769e-36da-47f5-8ffb-ffbe4366f49e","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Komoly fagyok lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554743db-1ca4-4c93-a7f4-b61fdededf02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Beatrice elnyűhetetlen frontembere szerint a politikusoknak természetes, hogy ne fogjanak össze. Sír, mikor az unokáit látja Viberen, de a humorérzékét nem veszti el: \"a 46 ezer forintos nyugdíjból simán elvagyok\". Az élet pedig kiválogatja, ki az, aki kell - mondja Feró.","shortLead":"A Beatrice elnyűhetetlen frontembere szerint a politikusoknak természetes, hogy ne fogjanak össze. Sír, mikor...","id":"20200329_Nagy_Fero_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554743db-1ca4-4c93-a7f4-b61fdededf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324bdf2d-050c-4d4e-93bf-30be446b27c0","keywords":null,"link":"/360/20200329_Nagy_Fero_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 29. 17:40","title":"Nagy Feró a Home office-ban: \"Meddig fog tartani, csókolom?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","shortLead":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","id":"20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d7bc7-085d-45bc-b1a7-c9e59ba1ddfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","timestamp":"2020. március. 29. 21:20","title":"Most az egészségügy fontosabb, visszaküldte a focipályára kapott 120 milliót egy szabolcsi csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33cdceb-abc4-4486-9df2-e7f788eb6055","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy amerikai sebész a vizsgálatokhoz használt képalkotó szoftverrel mutatja be, mit okozhat a koronavírus, ha a szervezetbe jut.","shortLead":"Egy amerikai sebész a vizsgálatokhoz használt képalkotó szoftverrel mutatja be, mit okozhat a koronavírus, ha...","id":"20200330_koronavirus_tudo_fertozes_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b33cdceb-abc4-4486-9df2-e7f788eb6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7965f8fb-a618-4b7c-8908-2e7f773035ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_tudo_fertozes_virtualis_valosag","timestamp":"2020. március. 30. 09:03","title":"Egészen félelmetes, mit művel a tüdővel a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","shortLead":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","id":"20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9023d1-3bad-4e6d-9add-5ad6998fedd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","timestamp":"2020. március. 29. 14:30","title":"Karácsony: Magánlaborokban tesztelik majd a budapesti egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került...","id":"20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455378ff-f841-47dd-85f2-a6dd1cf4699a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]