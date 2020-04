Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Ping An szakemberei szerint most ért a csúcsra a járvány Európában.","shortLead":"A Ping An szakemberei szerint most ért a csúcsra a járvány Európában.","id":"20200331_pin_an_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b830663-9397-4d1f-b008-772c391c8723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_pin_an_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 09:12","title":"Kínai elemzők szerint most tetőzik a járvány Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig feltehetjük ezeket a Facebookra, ugyanis ott látható majd a végeredmény.","shortLead":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig...","id":"20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e11bbc-cdc7-4daf-b844-b977797b08a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 31. 10:33","title":"Lepje meg facebookos ismerőseit, készítsen képeiből 360 fokos panorámafotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A tervek szerint heti 1000 darabot állítanának elő belőle.","shortLead":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány...","id":"20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbaac12-f6ac-4013-b229-ffc2fd78663f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Lélegeztetőgépek gyártására áll át a Virgin Orbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács Zoltán államtitkár szerint mindenben egyetért a kormány az EB-elnökkel.","shortLead":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács...","id":"20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb08f3a-973c-488d-8050-10819a120cff","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 31. 15:44","title":"Von der Leyen: Veszélyhelyzeti intézkedés nem tarthat határozatlan ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","shortLead":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","id":"20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56b0edd-e2dd-4d60-92bb-0b9720cac09a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","timestamp":"2020. március. 30. 20:19","title":"Dánia lazítana a járványügyi intézkedéseken április közepétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]