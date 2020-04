Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","shortLead":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","id":"20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2d0de-3e91-4ca7-b82d-356f540fbe2e","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","timestamp":"2020. március. 31. 14:46","title":"Kacsamozgás, kisiskolás jelmez és kemény rock and roll immár 65 éve: szülinapos Angus Young","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma a statisztikában, kedden vesztegzár alá vonták a kór gócpontjának számító bukovinai Suceavát, az országban pedig további 36 kórházat szabadítanak fel a koronavírusos betegeknek.","shortLead":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma...","id":"20200331_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387f9f3-826a-4e9e-9d09-5ba3af853016","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 13:54","title":"Romániában most derült ki, hogy már 69-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573f4c76-c7a3-4eb1-9498-ea94af338d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 12:36","title":"Ismét 800 fölött az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok közül, akiket – bár nem az új vírus fertőzött meg – máris súlyosan érint az amiatt bevezetett kórházi látogatási tilalom. Eddig is sokan lehetnek, akik csak az orvosok és ápolók apró gesztusaira számíthattak, de az új koronavírus-járvány miatt megsokszorozódhat a számuk. ","shortLead":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok...","id":"20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5842-663b-4674-b6fa-74a6c8738501","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 17:30","title":"A nagymama \"csendesen elaludt\", de családja nem is láthatta a tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este a szövetség közölte: az eddigi adatok szerint kilenc érintett van. \r

","shortLead":"Kapás Boglárka és Kozma Dominik második tesztje pozitív lett, de sajtóértesülések más fertőzöttekről is szóltak. Este...","id":"20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9866d78-1419-4e45-a240-19f4112fe035","keywords":null,"link":"/sport/20200331_koronavirus_fertozes_uszo_uszas_kozma_dominik_kapas_boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 17:58","title":"Kilenc koronavírusos tagja van a magyar úszóválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","id":"20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80e2c6-a853-4244-91d5-1f9cb0bddb4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","timestamp":"2020. március. 30. 08:51","title":"Koronavírusban meghalt az I Love Rock’n’Roll szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]