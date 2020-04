Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben meghatározza, ki milyen feltételekkel élheti tovább az életét. Ám a kormány még gondolkodik, és a jelek szerint az ostor a legkiszolgáltatottabb munkavállalókon csattanhat.","shortLead":"Parlamenti kontroll nélkül állhat majd fel az a válságkezelő szuperszervezet, amely a következő egy-két évben...","id":"20200402_Turesproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e33ec4fd-0496-47d5-a60b-8fa196987388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a8043-aa0a-4a5a-bf3a-be772df8e4b5","keywords":null,"link":"/360/20200402_Turesproba","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Orbán belengetett programjára várunk, százezreket tehet tönkre a késlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a49dc89-36f2-4140-8d97-55cda7378e74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A politikus 72 éves volt.","shortLead":"A politikus 72 éves volt.","id":"20200401_meghalt_Fazakas_Szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a49dc89-36f2-4140-8d97-55cda7378e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6a225a-fd2c-49f0-95e0-9cae6049f372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_meghalt_Fazakas_Szabolcs","timestamp":"2020. április. 01. 12:13","title":"Meghalt Fazakas Szabolcs korábbi ipari miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana a kormány.","shortLead":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana...","id":"20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b01848-4b92-4d13-865c-f8a379feaf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","timestamp":"2020. április. 01. 14:17","title":"Hat állami egyetem kerül magánalapítvány kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül, a színészek fele „számlás”, így egyik napról a másikra jövedelem nélkül maradt. ","shortLead":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül...","id":"20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3f142-e7c2-4748-b8b7-043a56d53cc7","keywords":null,"link":"/360/20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","timestamp":"2020. március. 31. 19:30","title":"Shakespeare tollára való tragédiába csöppentek a magyar színészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat az emberek, most egyből leállt az élet. A stand-upos otthoni relaxációval kezeli a bezártságot és már azon gondolkozik, hogy mi jöhet ezután. ","shortLead":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat...","id":"20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a946b03c-14a9-4cb8-b2fa-0b8604b97364","keywords":null,"link":"/360/20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 31. 18:30","title":"Litkai Gergely a Home office-ban: \"Ez egy jó lehetőség, hogy restartot nyomjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók érdekének minősítette az USA beléptetését a második világháborúba. Az HBO tévésorozatot készített Philip Roth regényéből, amely Lindbergh elnökké választásával nácibarát Egyesült Államokat képzelt el.","shortLead":"Páratlan nimbuszt rombolt le Charles Lindbergh azzal, hogy nyíltan csodálta a Harmadik Birodalmat, és a zsidók...","id":"202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef70490d-f11a-4551-b400-5478bbc5e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0567762a-6a9b-4698-93db-f0b5873dd760","keywords":null,"link":"/360/202013__charles_lindbergh__nemetimadat__megtagadott_szuperhos__elszallt_magatol","timestamp":"2020. március. 31. 16:45","title":"Elszállt magától: belebukott a fehér felsőbbrendűség hirdetésébe a repülés úttörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]