[{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett akadálya annak, hogy a legkomolyabb képernyőtesztelő, a DisplayMate elé kerüljön az eszköz.","shortLead":"Jó pár nap hátravan még a OnePlus idei első csúcstelefonjának, a OnePlus 8-nak bemutatásáig. Ez azonban nem lehetett...","id":"20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce716897-8837-487a-baa9-d962950b957f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_oneplus_8_kepernyo_displaymate","timestamp":"2020. április. 06. 10:03","title":"El van ájulva a független kijelzőtesztelő a még be sem jelentett OnePlus 8-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat folyamatosan juttatják el a háztartásokba. Összefoglaló.","shortLead":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat...","id":"20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa9a72-cefc-4bc8-8499-5074d3c5755a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 06. 16:23","title":"Sok településen osztanak maszkot az önkormányzatok, Pécsen 150 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","id":"20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef34756-c6e9-4e01-b185-c0cc437ded02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 06. 12:13","title":"Százezer maszkot és ötezer védőruhát küld Magyarország a macedónoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40382-06ac-4179-abe4-3ae9143c054a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. április. 06. 09:45","title":"Túlóráztatás és akár 500 ezres bírság: új rendeleteket adtak ki a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","shortLead":"Egy szabolcsi fideszes képviselő szerint a járvány nem üti ki a vizsgákat.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d99d7c-ce83-466b-8b7c-caf678137d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_erettsegi_oktatas","timestamp":"2020. április. 06. 15:20","title":"Fideszes képviselő: Lesz idén érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","shortLead":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","id":"20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fd349-d4bc-4477-a28a-2022963da0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","timestamp":"2020. április. 07. 11:07","title":"Lecsukják, mert ütött, amikor nem szolgálták ki a boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 187 új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 465 embert nyilvánítottak gyógyulttá. Így Ausztriában a fertőzöttek száma összesen 12130, közülük 1074 embert kezelnek kórházban, 250-et az intenzív osztályokon. Az országban eddig 220-an haltak meg a járvány miatt.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 187 új fertőzöttet diagnosztizáltak, és 465 embert nyilvánítottak gyógyulttá. Így Ausztriában...","id":"20200406_Ausztriaban_mar_csak_187en_fertozodtek_meg_az_elmult_24_oraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80472b54-8f25-4f07-8d37-0a307b72a206","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Ausztriaban_mar_csak_187en_fertozodtek_meg_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 06. 17:07","title":"Ausztriában már \"csak\" 187-en fertőződtek meg az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]