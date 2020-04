Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-afrikai partoknál támadó kalózok három matrózt túszul ejtettek. Követeléseik még nem ismertek.","shortLead":"A nyugat-afrikai partoknál támadó kalózok három matrózt túszul ejtettek. Követeléseik még nem ismertek.","id":"20200421_kalozok_kontenerszallito_benin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46bf5d5-de5e-47d1-9616-33ebb5fa8267","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_kalozok_kontenerszallito_benin","timestamp":"2020. április. 21. 15:35","title":"Kalózok foglaltak el egy német konténerszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","shortLead":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","id":"20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176baf1f-27fb-42bb-9869-9b8acabf76a8","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 07:50","title":"A lengyel bulvár tombol a magyar kormánymédia Tusk-hamisítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","shortLead":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","id":"20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b1f33d-4773-4995-84ef-e3e1b38cb198","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 21. 11:23","title":"Elkészült az ország nagy zsámolytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar Nemzet cikke szerint közeli viszonyban van a vezérigazgatóval.\r

","shortLead":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar...","id":"20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769f3a1-c3a2-4524-bae3-f2c985a58ead","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","timestamp":"2020. április. 22. 09:05","title":"Szexuális zaklatás miatt vizsgálódnak a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kabinetfőnöknek kell előirányzatosítani az évek alatt felhalmozódott maradványokat. A pénzügyminisztert egyébként Varga Mihálynak hívják.","shortLead":"A kabinetfőnöknek kell előirányzatosítani az évek alatt felhalmozódott maradványokat. A pénzügyminisztert egyébként...","id":"20200422_Orban_Viktor_Rogan_Antalra_bizta_a_koltsegvetesi_maradvanyok_elosztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5e49f-c453-44b5-bf32-8fa034a578df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Orban_Viktor_Rogan_Antalra_bizta_a_koltsegvetesi_maradvanyok_elosztasat","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Orbán Viktor Rogán Antalra bízta a költségvetési maradványok elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni. De ha nem így lesz, 2020-ban akkor is 100 ezer milliárd forint kárt szenvedhetnek a légitársaságok.","shortLead":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni...","id":"20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ca606-e07f-4e54-b3b9-333fbd9ddcc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","timestamp":"2020. április. 23. 05:45","title":"Akár másfélszeresére is drágulhat a repülés a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","shortLead":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","id":"20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d696a4-c549-4930-9218-73f43b5fdc18","keywords":null,"link":"/sport/20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","timestamp":"2020. április. 21. 16:15","title":"Csányi: Ha június 13-án nem indulhat el a bajnokság, már nem is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","shortLead":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","id":"20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799746f-cc70-4e57-97de-5c5d88f8bbb7","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","timestamp":"2020. április. 21. 09:14","title":"Az se baj, ha nincs elég tanár az érettségihez, külsősöket vonnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]