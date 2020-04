Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos ígéret után átverjék az embert.","shortLead":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos...","id":"20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d2d448-2b35-4c28-b05d-a4ba42207876","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","timestamp":"2020. április. 22. 22:03","title":"Odaszúrt egyet az androidos csalóknak a Google, a pénztárcánk örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat: jöhetnek a 600 megapixeles szenzorral szerelt kamerák a mobilokba.","shortLead":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat...","id":"20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0c1d2-d7fc-40af-a4b1-a7a634432a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","timestamp":"2020. április. 21. 13:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejlesztene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg új felhasználót szerzett a Netflix a járvány miatt, hitelből ugyan, de jelentős kínálatbővítésre készülnek.","shortLead":"Rengeteg új felhasználót szerzett a Netflix a járvány miatt, hitelből ugyan, de jelentős kínálatbővítésre készülnek.","id":"20200422_A_Netflix_addig_akarja_utni_a_vasat_amig_forro_egymilliard_dollaros_bovitesbe_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c7bf03-a65d-4c66-9102-e82026878928","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Netflix_addig_akarja_utni_a_vasat_amig_forro_egymilliard_dollaros_bovitesbe_fog","timestamp":"2020. április. 22. 16:47","title":"A Netflix addig akarja ütni a vasat, amíg forró, egymilliárd dolláros bővítésbe fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket most a fejlesztők igyekeznek betömködni.","shortLead":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket...","id":"20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40cd72-faa8-4819-aa79-451a38fd2c31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2020. április. 22. 18:03","title":"Fontos frissítést kapott a Zoom, nagyobb biztonságban használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan Kínából.","shortLead":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan...","id":"20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778556b7-58cd-44d5-bf7d-109a3db7a474","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 22. 13:02","title":"Nyolcezer lélegeztetőgéppel számol Orbán, eddig 700 érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban már 500 alatt van a napi halálozások száma.","shortLead":"Az elmúlt négy napban már 500 alatt van a napi halálozások száma.","id":"20200422_Koronavirus_435en_haltak_meg_egy_nap_alatt_Spanyolorszagban__stabilizalodik_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec3139c-6dfd-4f93-91d7-cdfcaa3d428d","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Koronavirus_435en_haltak_meg_egy_nap_alatt_Spanyolorszagban__stabilizalodik_a_helyzet","timestamp":"2020. április. 22. 12:18","title":"Koronavírus: 435-en haltak meg egy nap alatt Spanyolországban – stabilizálódik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Már 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma az országban.","id":"20200421_romania_koronavirus_jarvany_elmegyogyintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb90f5ac-6029-4f8d-adb6-f804298d7359","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_romania_koronavirus_jarvany_elmegyogyintezet","timestamp":"2020. április. 21. 15:01","title":"Elmegyógyintézet a legújabb járványgóc Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d143403a-a555-43c6-987b-37af418cc361","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2015 óta minden évben bejut két magyar csapat a nemzetközi kupák csoportkörébe, évente egy még a tavaszt is megéri, 2020-ra az NB I-ben átlagosan 8 ezer néző előtt játszanak, a válogatott Európa húsz legjobbja között van, a magyar foci valamikor 2018 és 2020 között piaci alapon önellátó lett közpénz nélkül – legalábbis ez volna a helyzet, ha bejött volna, amit Csányi Sándor ígért, amikor először MLSZ-elnöknek választották. A Magyar Labdarúgó Szövetség régi-új elnöke ma újabb öt évre kapott bizalmat.","shortLead":"2015 óta minden évben bejut két magyar csapat a nemzetközi kupák csoportkörébe, évente egy még a tavaszt is megéri...","id":"20200421_csanyi_sandor_mlsz_foci_igeretek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d143403a-a555-43c6-987b-37af418cc361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fecc8b7-8882-43bf-8ea7-b29d803d5641","keywords":null,"link":"/sport/20200421_csanyi_sandor_mlsz_foci_igeretek","timestamp":"2020. április. 21. 13:09","title":"Újabb öt évig Csányi Sándor vezeti a magyar focit, összegyűjtöttük, miket ígért 2011-ben 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]