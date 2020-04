Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és ellátóikon segít majd.","shortLead":"Az egyesület és tagjai 2 millió forintot dobtak össze, ami a kórházakból hazaküldött, ápolásra szoruló embereken és...","id":"20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f69599-435b-4ab8-94ef-9163f289d88d","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_magyar_helsinki_bizottsag_adomany_otthoni_szakapolas","timestamp":"2020. április. 24. 12:46","title":"A kormány hazugságai után kapott sérelemdíjból adományozott az otthoni szakápolásra a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt mondják: a filterkávé a legjobb és legegészségesebb.","shortLead":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt...","id":"20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706071b5-0607-425b-b7c8-e75014c8127d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","timestamp":"2020. április. 24. 15:03","title":"Kávézik? Álljon át erre a fajtára, a kutatók szerint jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga kormányfő.\r

\r

","shortLead":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga...","id":"20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ccc902-a432-44b7-ab29-38c1fc0bd58d","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","timestamp":"2020. április. 25. 09:16","title":"Belgiumban nyitnak a boltok és az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","shortLead":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","id":"20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0821fc-53d7-492f-93f3-6a1568d64744","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","timestamp":"2020. április. 24. 09:48","title":"Májusban megnyitják a schönbrunni kastélyt és az állatkertet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook. Az újdonsággal csoportos videohívásokat bonyolíthatnak majd a felhasználók, de a korábbiaknál sokkal természetesebben.","shortLead":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook...","id":"20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a195fb7a-ecdc-45d1-b905-079a75bb6039","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","timestamp":"2020. április. 24. 20:35","title":"Nagyot újít a Facebook, jönnek az 50 fős szobák, ahol látni és hallani is lehet egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már 50 ezer áldozata van a betegségnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már 50 ezer áldozata van a betegségnek.","id":"20200425_Jarvany_Mar_a_200_ezret_surolja_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506fc880-297a-42de-98fa-013390806e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Jarvany_Mar_a_200_ezret_surolja_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 25. 08:21","title":"Járvány: Már a 200 ezret súrolja a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Nem Donald Tusk találta meg Carl Schmittet, hanem a kormányszopkodó ifjúkonzik.","shortLead":"Nem Donald Tusk találta meg Carl Schmittet, hanem a kormányszopkodó ifjúkonzik.","id":"20200424_A_naci_akire_buszkek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aaf65d-429e-45fb-83d1-0be701f3f1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_A_naci_akire_buszkek_vagyunk","timestamp":"2020. április. 24. 09:15","title":"Gomperz: A náci, akire büszkék vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","shortLead":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","id":"20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984847a4-eb73-4d6d-a6b4-e9dab238e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. április. 24. 14:07","title":"Május 1-től újraindul és még olcsóbb lesz a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]