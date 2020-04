Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","shortLead":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","id":"20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8751e-eb7c-40ab-b5bf-897b2989d2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 27. 06:14","title":"Felesége szerint nem volt alapbetegsége a 41 évesen elhunyt beteghordónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést, ráadásul úgy gondolja, ennek egészségügyileg sincs értelme.","shortLead":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést...","id":"20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc36318-0538-4106-96e5-8d58c2cbfafc","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","timestamp":"2020. április. 26. 18:36","title":"\"Hülye ötlet\" – A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és taxikon. Bejártuk a várost, hogy megnézzük, mennyire tartják be az új szabályt a budapestiek.","shortLead":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és...","id":"20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65672c7-67d7-4de8-8482-96eff160e720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","timestamp":"2020. április. 27. 18:52","title":"\"Simán besétált mellettem egy maszk nélküli vásárló\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","shortLead":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","id":"20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dee625-d815-43af-9d8b-520e935612ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","timestamp":"2020. április. 26. 18:57","title":"Szesztilalommal harcol a koronavírus ellen Edelény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2cc02-2863-4c17-9730-c434a067b6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 06:54","title":"Újabb 83 fertőzött, nyolc halálos áldozat a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni kényszerült régi-új funkciója, amely segítségével rögzíthetjük a telefonos beszélgetéseinket.","shortLead":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni...","id":"20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c66a986-eb3d-46ba-8c1b-b116c4860eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","timestamp":"2020. április. 27. 07:03","title":"Ismét lehet hívásokat rögzíteni az Androidban, mutatjuk azt is, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette a friss globális adatokat a Johns Hopkins egyetem.\r

","shortLead":"Közzétette a friss globális adatokat a Johns Hopkins egyetem.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_globalis_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed4eb6-f77d-4113-8f8f-ce04307e2056","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_globalis_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 10:53","title":"Közelít a 3 millióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]