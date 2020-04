Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa45ae-2d95-4408-94ea-914a86829507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Újabb válságkamatdöntésen van túl a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között a járvány miatt gyűjtött adományok miatt.","shortLead":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között...","id":"20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771bda4d-f283-4ea3-a82d-a863879767b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"Putnok polgármesterének nem kell minden ellenzéki adomány, visszautalta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16349f-c72c-4c91-ad42-464fa1aeefe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kell még ennél erősebb érv?","shortLead":"Kell még ennél erősebb érv?","id":"20200429_A_vilag_legnagyobb_reszen_a_nap_es_a_szelenergia_a_legolcsobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f16349f-c72c-4c91-ad42-464fa1aeefe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48eda043-888f-4ba7-98d5-3a52cdcd30cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200429_A_vilag_legnagyobb_reszen_a_nap_es_a_szelenergia_a_legolcsobb","timestamp":"2020. április. 29. 11:07","title":"A világ legnagyobb részén már a nap- és a szélenergia a legolcsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl külügyminisztereként vezényelte a német újraegyesítést. A HVG 1989 decemberében készített portréinterjút Horn Gyulával, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl...","id":"20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf574ec-e980-4186-84f2-e29cb9906182","keywords":null,"link":"/360/20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. április. 28. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Horn Gyula: Életem legnehezebb elhatározása volt a határnyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","shortLead":"Szigorú biztonsági előírások mellett kezdtek újra dolgozni a Mercedes magyar gyárában.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a39-4115-4801-b96e-de6c7268553a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_koronavirus_jarvany_kecskemet_mercedes_autogyartas","timestamp":"2020. április. 28. 10:34","title":"Újraindult a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2dbed6-105f-4ea2-ad96-924e852468c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is kitalált a Facebook, hogy népszerűbbé tegye a szolgáltatásain indított élő videókat. A fejlesztések legfontosabbja a pénzkeresés lehetősége.","shortLead":"Több újdonságot is kitalált a Facebook, hogy népszerűbbé tegye a szolgáltatásain indított élő videókat. A fejlesztések...","id":"20200428_facebook_elo_video_kozvetites_penzkereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2dbed6-105f-4ea2-ad96-924e852468c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2354a-55bf-47b9-87c1-60b7a03b824e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_facebook_elo_video_kozvetites_penzkereses","timestamp":"2020. április. 28. 14:03","title":"Pénzt lehet majd keresni a facebookos élő videókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]