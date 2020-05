Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.
Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.
Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt. A robbanásszerűen fejlődő légiközlekedés ugyanis jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kórokozó beterítette a világot, így az új norma a fizikai távolságtartás fenntartása lesz.
Úgy fogunk ezután repülni, mintha egy telefonfülkében ülnénk? Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. Kormányszóvivő: budapestiek nem alhatnak vidéken
A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.
Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark