[{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még be sem kapcsolták.","shortLead":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még...","id":"20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f6640-e344-4911-a9d5-d34f328a9841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. május. 06. 11:03","title":"Kanadában is gyújtogattak az 5G miatt az összeesküvés-elméletek hívői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","shortLead":"A járvány kitörése előtt 200-an dolgoztak a Szamosnál.","id":"20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740e6126-eea7-45e9-8010-0a196661bd92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c08e54-6fff-48cb-885d-05b6d5ff8cdf","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_szamos_marcipan_varga_mihaly","timestamp":"2020. május. 05. 11:56","title":"Újraindult a termelés a Szamos Marcipánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.","shortLead":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási...","id":"20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42357889-1434-4fb1-9615-b191f95fc629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","timestamp":"2020. május. 06. 06:00","title":"Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már 18 esetben lett pozitív a teszt eredménye.","shortLead":"Korábban már 18 esetben lett pozitív a teszt eredménye.","id":"20200505_Koronavirussal_fertozodott_13_dolgozo_az_I_keruleti_onkormanyzatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a128514d-14ba-4b41-a593-30238a556da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Koronavirussal_fertozodott_13_dolgozo_az_I_keruleti_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. május. 05. 15:04","title":"Újabb 13 koronavírusos dolgozót találtak az I. kerületi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","shortLead":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","id":"20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5375ca75-28a9-4090-bd62-fa40a1ef9ff7","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","timestamp":"2020. május. 06. 15:01","title":"Harry herceg fia, Archie egyéves lett, és a születésnapi videójában már nagyon öntudatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül írásban kell jelenteni, és a halottvizsgálati bizonyítványon kívül más dokumentumokat is be kell szerezni.","shortLead":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül...","id":"20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e470f21-62ba-45ab-8a16-4b4b364fd501","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","timestamp":"2020. május. 07. 09:39","title":"Törvényellenes, ha a biztosító 8 napos határidővel kéri a halálról szóló papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]