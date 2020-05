Az nem újdonság talán, hogy a koreai autógyártás egyre több prémiumkategóriát célzó modellel rukkol ki. Nem csak a nálunk egyelőre nem kapható Genesis márka révén, amely a Hyundai luxusmárkája, hanem saját logója alatt is egyre komolyabb autókat dob piacra dél-koreai márka a felső kategóriában is.

Ilyen a nagyméretű és vélhetően nálunk teljesen ismeretlen nevű, akár hétüléses Palisade modell is, amelynek most piacra dobták két exkluzív verzióját, az egyiket Calligraphy a másikat VIP néven, és a képeket elnézve valóban megüti a színvonal, bármelyik hagyományos prémiumgyártó megszokott minőségét.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Visszafogott krómozás, speciális első dizájnelemek, 20 colos könnyűfém felnik, elegáns színek, több árnyalatú bőrkárpitozás, 12,3 colos digitális műszerfal, head-up display – jelenti ezeknek a modelleknek az alapfelszereltségét is. A VIP variáns esetében ezt még megfejelik azzal, hogy a középső sorban, ahol csak két ülés van önállóan, még jobban kidolgozott kárpitozású, hűtött-fűtött italtartó van a kartámaszban, valamint jókora kijelzők vannak az első ülések támláinak hátulján.

Ebben az esetben a hátsó ülésekben beépített hangszórók is helyet kaptak, hogy a filmnézés, vagy zenehallgatás menet közben még inkább első osztályú legyen.

© Hyundai

© Hyundai

A Palisade csúcsmotorja egy benzines 3.8 literes V6-os 291 lóerővel, de ha valaki beéri a szerényebb, 2.2 literes motorral és 202 lóerővel, akkor persze kedvezőbb az árcédulán látható összeg a kalkuláció végén.

A modellnek így is az igazi aduásza az ára, ami nagyjából 46 ezer dollár vagyis 15 millió forint még a csúcsmodell esetén is alapból, míg mondjuk egy hasonló méretű Mercedes GLS alapára is 25 millió forint.

