[{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol labdarúgó-bajnokság. Nagy kérdés viszont, hogy lesz-e elég játékos, aki pályára lépne.","shortLead":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol...","id":"20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19db28dd-223e-482b-bcaf-b09099fd04d3","keywords":null,"link":"/sport/20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 11. 16:10","title":"Rövidesen eldőlhet a Premier League sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc23615-fb83-465e-b6ed-fdc10cc4f788","keywords":null,"link":"/360/20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 10. 15:00","title":"Karanténvers VI. – Parti Nagy Lajos: ner-ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","shortLead":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","id":"20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685aec58-f21c-42eb-b43b-de8cdf527e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","timestamp":"2020. május. 10. 21:04","title":"Olasz szakértő: \"Távozóban van a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben az élet Olaszországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben...","id":"20200512_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4720b152-419a-4b0a-935c-7de907acec15","keywords":null,"link":"/360/20200512_Radar360","timestamp":"2020. május. 12. 08:00","title":"Radar360: Politikai csaták járványügyben, új tulajoknál Andy Vajna kaszinói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset miatt.","shortLead":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset...","id":"20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f8e96-4788-416e-a648-a30d61af2095","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 11. 11:22","title":"Felborult kamion miatt zárták le az M3-as autópálya egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már megfejtették, hogyan maradjon mindig tiszta az eszköz, anélkül, hogy azt állandóan törölgetni kelljen.","shortLead":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már...","id":"20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7894033b-b8d2-40ea-83d7-93007820eace","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","timestamp":"2020. május. 12. 08:33","title":"Elkészült a nagy találmány: az öntisztító kilincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]