[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes. Egy mostanában történt incidens miatt pedig még keményebb fellépésre számítanak a vállalatok.","shortLead":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes...","id":"20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cfde4a-553f-4dad-9f5c-d97184220d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","timestamp":"2020. május. 11. 11:33","title":"Szomorú fordulatot vett az 5G-ellenesek háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19dd4bf-ecd8-415b-9701-0a9e63303aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","timestamp":"2020. május. 11. 21:41","title":"Fokozatosan csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma az elmúlt egy héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nyomdokaiba lépve a Samsung is kiad majd saját bankkártyát, ami esetükben virtuális lesz.","shortLead":"Az Apple nyomdokaiba lépve a Samsung is kiad majd saját bankkártyát, ami esetükben virtuális lesz.","id":"20200511_samsung_bankkartya_samsung_pay_mobilfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe7a1c7-08ba-46f4-b679-51fbf2db8449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_samsung_bankkartya_samsung_pay_mobilfizetes","timestamp":"2020. május. 11. 09:33","title":"Jön a Samsung-bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol labdarúgó-bajnokság. Nagy kérdés viszont, hogy lesz-e elég játékos, aki pályára lépne.","shortLead":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol...","id":"20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19db28dd-223e-482b-bcaf-b09099fd04d3","keywords":null,"link":"/sport/20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 11. 16:10","title":"Rövidesen eldőlhet a Premier League sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","shortLead":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","id":"20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f16a7b-c80c-44db-a6ee-2eb7a9117ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","timestamp":"2020. május. 10. 17:04","title":"Autóval ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem, a technológiát az ország egyetlen vakcinaüzeme, a Fluart Kft. adja. A cég elődjét offshore háttere miatt 2009-ben még élesen támadta a Fidesz, mára viszont ők is rájöttek, stratégiai érdekük, hogy saját forrásból tudják megoldani az oltóanyag előállítását. A tesztüzem már 2017-ben elindult, a koronavírus-járvány azonban mindent borított.","shortLead":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem...","id":"20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8619207d-2800-475b-82b7-001cd2e29c21","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","timestamp":"2020. május. 12. 06:30","title":"Minden kormány kedvenc vakcinagyártója kap szerepet a nemzeti oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]