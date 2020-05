Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő beszélhessen egyszerre egymással. Előrelép a WhatsApp is ez ügyben, igaz, ehhez kap némi segítséget a Facebook viszonylag új szolgáltatásától.","shortLead":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő...","id":"20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2fa2-432c-4490-af48-3ba476cbd256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","timestamp":"2020. május. 15. 14:03","title":"Belehúz a WhatsApp is: 8-ról 50-re emelik a maximum létszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt. A válságra készülő vevők óvatossága azonban ronthatja az eladók esélyeit. Megnéztük, van-e nyaraló 10 millió forint alatt a Balatonnál, és miért keresik a zsebkendőnyi, de örökpanorámás luxusnyaralókat, villákat.","shortLead":"A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt...","id":"20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826e1ad8-e685-4d77-b95c-d4ef9ee7cdcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b702f8-c18f-4c69-af37-8aeff670aec6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_A_karanten_meghozta_a_kedvet_a_nyaralovasarlashoz","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"A karantén meghozta a kedvet a nyaralóvásárláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408c7d0d-4d79-40df-a2a2-2ba9433dbe59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóját május 13-án este tartották – a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Libri Könyvesboltok Facebook-oldalán.","shortLead":"A Libri irodalmi díj és a Libri irodalmi közönségdíj ünnepélyes átadóját május 13-án este tartották – a rendkívüli...","id":"20200513_Ket_zsenialis_regeny_nyerte_a_Libri_irodalmi_dijakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408c7d0d-4d79-40df-a2a2-2ba9433dbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9802cad5-d2cb-4f2a-9fd2-c9451e0112b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Ket_zsenialis_regeny_nyerte_a_Libri_irodalmi_dijakat","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Két zseniális regény nyerte a Libri-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","id":"20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d57575-9b7c-4ed5-9d9d-d135f095325d","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 13. 16:28","title":"Fürdőszövetség: Felelőtlenség volt a hétvégén kinyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai uniós és helyi munkavállalóknak is.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a gyerekek után ugyanakkora ellátás jár a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai...","id":"20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285bf63c-d3b6-47db-9c77-599f071c4c0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_europai_bizottsag_europai_birosag_ausztria_csaladi_juttatasok","timestamp":"2020. május. 14. 18:23","title":"Bíróság elé viszi a magyaroknak járó családi pótlékot csökkentő osztrák törvényt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Digitálisan most először mutatják be. ","shortLead":"Digitálisan most először mutatják be. ","id":"20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e6050a-6dbb-4a55-9e4f-fe0f9529fbad","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","timestamp":"2020. május. 14. 10:52","title":"Három napig fent lesz a YouTube-on Prince egyik 1985-ös koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","shortLead":"Daisies című számához virágos mezőn és vízesés mellett forgatott klipet. ","id":"20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7986a586-c698-4e29-a1b9-2c776876998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ad440-ecff-4cd8-88a0-4ae60031060f","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Meztelenul_enekel_uj_klipjeben_a_varandos_Katy_Perry","timestamp":"2020. május. 15. 11:41","title":"Meztelenül énekel új klipjében a várandós Katy Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]