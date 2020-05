Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zaj? Az lesz.","shortLead":"Zaj? Az lesz.","id":"20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b525eb0-df44-4af2-a075-e0dff78d5670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","timestamp":"2020. május. 16. 21:34","title":"Centikre a házaktól épül az új sztráda Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A Postabank 32 évesen kinevezett vezérével a HVG 1989 szeptemberében készített portréinterjút, ezt közöljük most újra...","id":"20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f4a3-6588-4a13-9de3-25ad2baaeef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f19b9-1d72-4504-b67a-ca0cf5f4b6d3","keywords":null,"link":"/360/20200516_Rendszervaltok30__Princz_Gabor_hvgportre_1989","timestamp":"2020. május. 16. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Princz Gábor: Pandúr voltam, most a rablók oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat hajnal óta Budapest egyes részein akadozik a Vodafone UPC-től örökölt vezetékes internethálózata.","shortLead":"Szombat hajnal óta Budapest egyes részein akadozik a Vodafone UPC-től örökölt vezetékes internethálózata.","id":"20200516_upc_vodafone_nincs_internet_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818a11-ff02-4166-9bfb-d2c9e7abb72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_upc_vodafone_nincs_internet_budapest","timestamp":"2020. május. 16. 12:13","title":"Akadozik az internet Budapest egyes részein a Vodafone UPC-s hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","shortLead":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","id":"20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333b35e-38be-4df0-b289-93608fb6e644","keywords":null,"link":"/elet/20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","timestamp":"2020. május. 17. 10:05","title":"A férj meghalt koronavírusban, a cége rögtön felvette a megözvegyült asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább bízzuk szakértőkre - ajánlja Rózsa Lajos, biológus. Vélemény.","shortLead":"A lakásunkat nyugodtan rendezzük be a feng shui ezoterikus esztétikája alapján, de a járványhelyzet megoldását inkább...","id":"202020_sarlatanok_ideje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ab0293-a869-438b-8239-8b1a257f953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9e54-37e8-48dc-b46a-a9f549c97ba6","keywords":null,"link":"/360/202020_sarlatanok_ideje","timestamp":"2020. május. 16. 11:30","title":"A járványból a tudomány jelent kiutat, nem a misztikus sugallatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","shortLead":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","id":"20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03157197-e4ff-4050-85ae-c495db804cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","timestamp":"2020. május. 17. 16:03","title":"A Xiaomi új ötlete: forogjon csak az a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar vendégek hozzájárulnak a hazai turisztikai szektor megmentéséhez, és jól alakulhat az induló szezon – mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség (BTSZ) elnöke egy szezonnyitó sajtótájékoztatón szombaton Tihanyban.","shortLead":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar...","id":"20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8377449-44c0-4adb-bca8-81e33df71072","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","timestamp":"2020. május. 16. 13:21","title":"A korábbinál is több vendég mehet a Balatonhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","shortLead":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","id":"20200517_nyitas_budapesti_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b36ba58-7849-4462-b516-b917d933205d","keywords":null,"link":"/elet/20200517_nyitas_budapesti_allatkert","timestamp":"2020. május. 17. 13:21","title":"Néhány nap és nyit a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]