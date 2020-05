Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d0e9f4-a1b7-4637-a011-a0a2b01a1e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egyfajta stílusos átmenetet képez a hagyományos kupék és a nyitható tetejű kabriók között.","shortLead":"Az újdonság egyfajta stílusos átmenetet képez a hagyományos kupék és a nyitható tetejű kabriók között.","id":"20200518_itt_az_uj_porsche_911_targa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d0e9f4-a1b7-4637-a011-a0a2b01a1e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e8fa8-6681-4d40-8539-f44bcd6df681","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_itt_az_uj_porsche_911_targa","timestamp":"2020. május. 18. 07:59","title":"Itt az új Porsche 911 Targa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia egészségügyi minisztérium vasárnap esti tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 483-an haltak meg koronavírus-fertőzés következtében, pedig az elmúlt héten már száz alá csökkent a napi halálozások száma. A halottak száma meghaladja a 28 ezret Franciaországban.","shortLead":"A francia egészségügyi minisztérium vasárnap esti tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 483-an haltak meg...","id":"20200517_Koronavirus_rengetegen_haltak_meg_franciaorszagi_idosotthonokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ba1f48-d6a4-4f03-9232-61dbd04ce95c","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Koronavirus_rengetegen_haltak_meg_franciaorszagi_idosotthonokban","timestamp":"2020. május. 17. 21:35","title":"Koronavírus: rengetegen haltak meg franciaországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani válsághelyzetben a bérleti szerződések megtartásában, illetve a díjak kifizetésében. Kiderült, hiába az igyekezet, így is voltak vállalkozók, akik elvéreztek a járványhelyzet idején.","shortLead":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani...","id":"20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc60f1-be45-4115-8bfb-b26976534db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","timestamp":"2020. május. 17. 10:30","title":"A levegővételhez elég, a túléléshez nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) munkatársai a repülésnél bevezetendő új szabályokon gondolkodnak.","shortLead":"Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC...","id":"20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e945d9b3-15d9-43cd-a682-daa2ed8df996","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_repulogep_jarvany_betegseg_virus_koronavirus_repuloter","timestamp":"2020. május. 16. 21:09","title":"Közzették, hogyan előznék meg egy betegség terjedését a reptereken és a repülőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vendégek egyik hétről a másikra tűntek el. Van, ahol több tucat alkalmazottól kellett megválni. ","shortLead":"A vendégek egyik hétről a másikra tűntek el. Van, ahol több tucat alkalmazottól kellett megválni. ","id":"20200517_hiany_csod_magyar_termalfurdok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9321c55c-3953-4591-94ac-4b6450be5918","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_hiany_csod_magyar_termalfurdok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 17. 09:55","title":"Csőd és elbocsátások: óriási bajban a magyar termálfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kíváncsiak a brit kutatók arra, hogy a négylábúak, amelyek a Parkinson-kór esetében már bizonyítottak, a koronavírus ellen is bevethetők-e.","shortLead":"Kíváncsiak a brit kutatók arra, hogy a négylábúak, amelyek a Parkinson-kór esetében már bizonyítottak, a koronavírus...","id":"20200516_kutyaorr_szaglas_koronavirus_kutyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0edcff-a7ff-4bc8-9fa0-195c3278ac44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_kutyaorr_szaglas_koronavirus_kutyak","timestamp":"2020. május. 16. 17:15","title":"Elkezdik megvizsgálni, hogy a kutyák ki tudják-e a szagolni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]