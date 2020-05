Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","shortLead":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f7f6e-3b31-4808-a156-424d82102e11","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","timestamp":"2020. május. 18. 19:06","title":"Svédországban 27 éve nem haltak meg olyan sokan, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cc9972-0a5e-4b9e-9b49-9392d72a9ea7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A halhatatlan Rockenbauer Pálnak is emléket állítanak.","shortLead":"A halhatatlan Rockenbauer Pálnak is emléket állítanak.","id":"20200518_Ingyen_nezheto_a_film_amely_a_Masfelmillio_lepes_Magyarorszagon_elott_tiszteleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83cc9972-0a5e-4b9e-9b49-9392d72a9ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574779b8-7a21-4266-9f77-4c1154ec197f","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Ingyen_nezheto_a_film_amely_a_Masfelmillio_lepes_Magyarorszagon_elott_tiszteleg","timestamp":"2020. május. 18. 11:32","title":"Ingyen nézhető a film, amely a Másfélmillió lépés Magyarországon előtt tiszteleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is megválasztották volna, de fel is akarja használni befolyását jó ügyek támogatására? Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja.","shortLead":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is...","id":"20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9263d-3d52-43eb-8d3a-4716caf1157b","keywords":null,"link":"/360/20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","timestamp":"2020. május. 17. 11:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","id":"20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c94a8-21d9-4c8a-b6b6-633d6a3399a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","timestamp":"2020. május. 19. 07:59","title":"5,8 másodperc alatt 100-ról 200-ra: ezt tudja a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt más lesz a tévés ősz, mint megszoktuk.\r

\r

","id":"20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e37bcbd7-9c8f-4421-83fd-6eac9c69ec69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3494d5b8-1359-4743-a8ec-8c4e47ea1deb","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_virus_betett_a_TV2_tavalyi_legsikeresebb_musoranak_is_akar_el_is_maradhat","timestamp":"2020. május. 18. 08:47","title":"A vírus betett a TV2 egyik legsikeresebb műsorának is, akár el is maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jonah Hill és Leonardo DiCaprio vezeti a hiánypótló hollywoodi listát.\r

\r

","shortLead":"Jonah Hill és Leonardo DiCaprio vezeti a hiánypótló hollywoodi listát.\r

\r

","id":"20200518_Vegre_ezt_is_megtudtuk_ezekben_a_filmekben_karomkodnak_a_legtobbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbd8676-2927-44eb-baae-44bea4acf0cb","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Vegre_ezt_is_megtudtuk_ezekben_a_filmekben_karomkodnak_a_legtobbet","timestamp":"2020. május. 18. 12:02","title":"Végre ezt is megtudtuk: ezekben a filmekben káromkodnak a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","shortLead":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","id":"20200518_hongkong_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c0e43f-8891-4246-8d1c-2412740693d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_hongkong_parlament","timestamp":"2020. május. 18. 08:58","title":"Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]