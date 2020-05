Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombaton zárult le Semmelweis Egyetem országos szűrése.\r

","shortLead":"Szombaton zárult le Semmelweis Egyetem országos szűrése.\r

","id":"20200519_Akar_80_ezer_is_lehet_a_magyar_atfertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e49ddeb-bad6-444b-9f03-89b74a7a83e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_Akar_80_ezer_is_lehet_a_magyar_atfertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 19. 20:34","title":"Akár 80 ezer is lehet a magyar átfertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","shortLead":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","id":"20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e401e-0686-4084-8e66-714cf4bd2c55","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2020. május. 20. 10:12","title":"166 milliárdot szórtak szét a gazdaságvédelmi alapból két nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","id":"20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c94a8-21d9-4c8a-b6b6-633d6a3399a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","timestamp":"2020. május. 19. 07:59","title":"5,8 másodperc alatt 100-ról 200-ra: ezt tudja a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","shortLead":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","id":"20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9a7361-a928-498c-8dc3-981e2d739b6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","timestamp":"2020. május. 18. 15:04","title":"Méhcsalád költözött az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","shortLead":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","id":"20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3723a969-f7b3-4a18-86c2-08ad10693c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","timestamp":"2020. május. 19. 09:31","title":"Szerdán nyit az első magyar autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel előállították és kihallgatták. Azóta az ügyészség megállapította: nem követett el bűncselekményt.\r

","shortLead":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel...","id":"20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd863bb5-40b7-4add-bd2b-144c3149da21","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","timestamp":"2020. május. 18. 15:55","title":"Gyula polgármestere jelentette fel rémhírterjesztésért az ellenzéki aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]