[{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","shortLead":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","id":"20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d9f4-9280-410a-9d8f-c3179a797114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","timestamp":"2020. május. 19. 10:43","title":"Több tucat lopott katalizátort találtak két román férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","shortLead":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","id":"20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b397258b-fb8f-476d-9568-e6d1657fe269","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 19. 22:00","title":"Talajmenti fagyok lehetnek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak. Azt állítják: 2016 óta „dolgozik”.","shortLead":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak...","id":"20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9e032-4d09-4cff-abfa-3d5aed02302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","timestamp":"2020. május. 19. 08:33","title":"Négy éve fertőzi az androidos telefonokat egy csak most felfedezett vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és a Corvinus-modell kiterjesztéséről is.","shortLead":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és...","id":"20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99867409-4935-4990-a532-521dcacb2afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","timestamp":"2020. május. 19. 07:46","title":"A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76 cég munkatársai, és merészen megváltoztatták a hagyományos adatbeviteli eszközt.","shortLead":"Ha már van Linux operációs rendszer, miért ne legyen hozzá megfelelő billentyűzet – gondolhatták a coloradói System76...","id":"20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e1ff32-1c75-4191-b248-787ac0b1cf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45018e1c-c6e0-4735-8c6d-6ab9fe36012f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_system76_ceg_billentyuzet_linux","timestamp":"2020. május. 19. 12:03","title":"Más lesz, mint amit eddig megszokott: újfajta billentyűzetet készít egy linuxos csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","shortLead":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","id":"20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025eec2-7cd2-46a0-951d-7bfffcf7c18b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. május. 19. 16:54","title":"A Nébih nevével visszaélve próbált pénzhez jutni egy telefonos csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]