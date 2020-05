Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","shortLead":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","id":"20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174325d8-c721-4a74-a14b-cad6e933fea7","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","timestamp":"2020. május. 20. 15:39","title":"Vége a tanításnak május végén két budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult segítségért.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult...","id":"20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed84321-7d81-4152-b098-66ca964e77b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","timestamp":"2020. május. 20. 13:36","title":"Népszava: Az Emmi megsegíti a többmilliárdos hiánnyal küzdő teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben. Most ez utóbbit igyekszik védettebbé tenni a közösségi oldal.","shortLead":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben...","id":"20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ea5255-c4aa-4c05-b7d1-e892069e3ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"Új funkció jön a Messengerbe, állítják, még biztonságosabb lesz vele a chatelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid munkanélküliségi támogatás is szerepel a bizottság országértékelésében.","shortLead":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid...","id":"20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad3d15-f279-4145-9d30-25cc82eb0ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","timestamp":"2020. május. 20. 16:58","title":"Súlyos bírálat Brüsszelből a kormánynak: Túl kevés segítséget kapnak, akik nehéz helyzetbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","shortLead":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még nem derült ki, hogy hol fogja vezetni a magyar külképviseletet.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök nagykövetté nevezte ki Mile Lajos volt képviselőt, jelenlegi kolozsvári főkonzult. Az még...","id":"20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d33cadc-32d7-44da-823c-9af50b7205f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd271a8-f13a-4e32-8223-0a70efda1d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Nagykovet_lesz_egy_egykori_LMPs_kepviselo","timestamp":"2020. május. 22. 09:12","title":"Nagykövet lesz egy egykori LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért a legtöbbjük nagyon kevés fizetést kapott – írja a 24.hu. A kórház korábban azt közölte, hogy mindent kifizettek.","shortLead":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért...","id":"20200522_janos_korhaz_apolo_ber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f593-8322-4382-b0a3-480449aae71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_janos_korhaz_apolo_ber","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"24.hu: Alig kaptak 100 ezer forintnál több fizetést a koronavírus-osztály ápolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]