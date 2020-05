Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben érkeznek meg az első autók.","shortLead":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben...","id":"20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2add8c7-7469-457d-99c6-c62ae858ac4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","timestamp":"2020. május. 25. 11:21","title":"A világjárvány miatt csak jövőre jöhet Európába az elektromos Mustang szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f307-d675-4261-86ea-37c0107056db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern rendkívül nyugodtan reagált.\r

","shortLead":"Jacinda Ardern rendkívül nyugodtan reagált.\r

","id":"20200525_uj_zeland_foldrenges_jacinda_ardern_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f307-d675-4261-86ea-37c0107056db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15205a3a-f6d7-4b22-ad7e-647d294f3496","keywords":null,"link":"/elet/20200525_uj_zeland_foldrenges_jacinda_ardern_interju","timestamp":"2020. május. 25. 10:56","title":"Rengett a föld az interjúja alatt, szeme se rebbent az új-zélandi miniszterelnöknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró népszerűségre tett szert. Biztonsági kutatók szerint ennek oka nem a home office-hoz köthető.","shortLead":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró...","id":"20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe794be-9032-4cea-86d6-dcec768d26ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","timestamp":"2020. május. 26. 10:33","title":"A veszélyhelyzet alatt gyűjtött rengeteg új magyar felhasználót egy titkosított üzenetküldő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","shortLead":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","id":"20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e341b2-509e-4984-a9a8-feca0cb2b699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Olasz külügyminiszter: Európa egyszerre nyissa meg a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","shortLead":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","id":"20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09beab01-d2af-4a5f-95c4-2e006a750adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","timestamp":"2020. május. 26. 11:10","title":"Újraindítja két dunai hajójáratát a Mahart Passnave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb36d86-87da-4c75-bac8-310985975174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tart az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint a járvány lecsengő szakaszában vagyunk.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tart az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint a járvány lecsengő szakaszában vagyunk.","id":"20200525_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_majus_25","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb36d86-87da-4c75-bac8-310985975174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eee7397-67ac-426e-a959-92aec4bb3826","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_majus_25","timestamp":"2020. május. 25. 11:20","title":"Müller Cecília: 29 évesnél fiatalabb áldozata nincs a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak a szerelvények alján.","shortLead":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak...","id":"20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ad5c4-e875-4523-bba2-84968dcaaafa","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","timestamp":"2020. május. 25. 18:37","title":"Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni, hogy legalább fél éve egy dán a párjuk.","shortLead":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni...","id":"20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02291a0-f6d7-42d5-819d-d7c8b17398fb","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 17:53","title":"Újra találkozhatnak a szerelmesek Dániában, akiket a határzár elszakított egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]