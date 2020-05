Ami a Toyotánál a Lexus és a Nissannál az Infiniti, az a Hondánál az 1986-ban alapított Acura. A japán gyártó elsősorban az Egyesült Államokban népszerű prémiummárkája most egy sportos szedánt mutatott be, az Acura TLX-et:

© Acura

Az európai piacról néhány éve kivont Honda Accord testvérmodelljének tekinthető újdonság hossza 7,4, a tengelytávja pedig 9,4 centiméterrel nőtt az elődjéhez képest. A sportos megjelenéshez az is hozzátesz, hogy az autó magassága 1,5 centiméterrel csökkent.

© Acura

A „Diamond Pentagon” hűtőrácsos és elöl-hátul LED lámpás Acura TLX alapmodelljét egy kétliteres, négyhengeres turbós benzinmotor hajtja, amely a 272 lóerős teljesítménye, illetve 380 Nm-es nyomatéka révén közel olyan erős és kicsit nyomatékosabb, mint a kifutó modell 3,5 literes szívó V6-os egysége.

© Acura

Akinek ez sem elég, az választhatja az Acura TLX Type S-t, amelynek motorházteteje alatt egy nagyjából 380 lóerős, 475 Nm-es, háromliteres turbós V6-os erőforrás rejtőzik.

© Acura

Mindkét kivitelben egy 10 fokozatú automata váltó található. A kétliteres TLX alapáron elsőkerékhajtású és felár ellenében összkerekes, a háromliteres TLX Type S pedig csak négykerékhajtással készül.

© Acura

Az 57/43-as tengelyenkénti tömegeloszlású és 35 000 dolláros (11 millió forint) alapárú új Acura TLX forgalmazása az év második felében kezdődik meg, az Acura TLX Type S jövőre érkezik meg a kereskedésekbe.

© Acura

© Acura

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.