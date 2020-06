Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200531_Elarasztottak_Orban_megemlekezos_posztjat_a_szuletesnapi_jokivansagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f18c46-027c-4dd7-9b57-ec4a49003063","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Elarasztottak_Orban_megemlekezos_posztjat_a_szuletesnapi_jokivansagok","timestamp":"2020. május. 31. 14:37","title":"Elárasztották Orbán megemlékezős posztját a születésnapi jókívánságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","shortLead":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","id":"202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d4f1c-f4c2-47da-aeff-dda75c2871eb","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Minden, amit tudni szeretnél a fákról, de sosem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.","shortLead":"A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt...","id":"20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7092f68-e063-4972-8226-fd5f573a51e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddec65-50fd-4b3e-bfb7-0b5f9c337a74","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hajozni_muszaj_megkezdodott_a_balatoni_vitorlas_szezon","timestamp":"2020. május. 30. 17:57","title":"Hajózni muszáj: megkezdődött a balatoni vitorlás szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","id":"20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01038bad-4697-438e-8adf-3943abcc8ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","timestamp":"2020. május. 30. 20:06","title":"Ön is közelebb kerülhet egy magánűrhajóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]