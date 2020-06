Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11 bemutatóját, a Sony is lépett a PlayStation 5 háza táján.","shortLead":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11...","id":"20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00996717-03ae-4f25-a78e-aec0d8fb9c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","timestamp":"2020. június. 02. 09:33","title":"\"Ez nem az ünneplés ideje\" – visszalépett a Sony a PlayStation 5 játékbemutatójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","shortLead":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","id":"20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6dc10-890c-4229-b4f8-8de082759c3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 10:16","title":"George Clooney: A rasszizmus Amerika legnagyobb járványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A működéstől a finanszírozásig megújítaná az alapellátás jelenlegi rendszerét a Magyar Orvosi Kamara frissen közzétett javaslata, amelyet a belügyminiszter kérésére vittek a napokban Pintér Sándornak. Egyetlen dolog viszont kimaradt belőle, és meglepő módon éppen az, ami miatt a belügyminiszter egyáltalán nekilátott az ágazat „átvilágításának”. \r

A működéstől a finanszírozásig megújítaná az alapellátás jelenlegi rendszerét a Magyar Orvosi Kamara frissen közzétett javaslata, amelyet a belügyminiszter kérésére vittek a napokban Pintér Sándornak. Egyetlen dolog viszont kimaradt belőle, és meglepő módon éppen az, ami miatt a belügyminiszter egyáltalán nekilátott az ágazat „átvilágításának".