[{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés készült a Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt férfiról, ami szerint Floyd már akkor halott lehetett, amikor a mentőautóba tették. Az orvosok gyilkosságnak minősítették az esetet.\r

\r

","shortLead":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés...","id":"20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5efbb29-af3d-4726-b9ad-8aa59872ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 02. 05:59","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","id":"20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457173a6-07aa-4fc2-bf2f-d6a21d7e9231","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","timestamp":"2020. június. 02. 17:56","title":"Mégsem kamerázzák be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál. Karácsony Gergely javaslata alapján saját autós reformot dolgoztak ki: ne a parkolásért, hanem a gyorsulásért kelljen fizetni. ","shortLead":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál...","id":"20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f05f2-b39b-49fe-9ee2-ab64efe4f0c2","keywords":null,"link":"/360/20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","timestamp":"2020. június. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 30 lesz az új 50, csak kilométer per órában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint az egyik modell már júliusban a gyártósorra kerülhet.","shortLead":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint...","id":"20200602_apple_iphone_12_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7336f-1f1a-458c-b248-a6b33a2673f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_apple_iphone_12_gyartasa","timestamp":"2020. június. 02. 08:33","title":"Van olyan verzió az iPhone 12-ből, aminek már most megkezdhetik a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki szolidaritásukat az egyesült államokbeli tüntetők mellett, akik az afroamerikai George Floyd halála miatt vonultak utcára.","shortLead":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki...","id":"20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893d707-1cd6-4e2f-8999-853262da61a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 01. 12:26","title":"Szinte az egész világban megmozdultak George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","shortLead":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","id":"20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a79fc-b4e5-48af-ab48-4fec213032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 02. 11:47","title":"Feljelentheti a Mi Hazánkat az Országos Roma Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]