Háromszázezer dolláros autóval menekültek a hatóságok elől fosztogatók New Yorkban. A The New York Post képein férfiak egy csoportja látszik, akik maszkokban ugrálnak ki két kocsiból, majd kirohannak a Sohóban lévő épületből az ott összeszedett zsákmánnyal.

A kocsi egy Rolls-Royce Cullinan, melynek ára 300 ezer dollárnál (92 millió forint) indul. Hasonló, 110 millió forintos autót próbálhatott a hvg.hu ki itthon is.

Az üzlet elleni támadás egyébkén hétfő este történt, amikor Manhattan területén is elfajultak a George Floyd halála miatti tiltakozások. Bill de Blasio polgármester még aznap elrendelte a kijárási tilalmat. A bolt nevét és pontos helyét nem említi a The New York Post, amely a videót is közzétette.

70 autót elloptak, egy Mercedes-AMG-t felgyújtottak Kaliforniában A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.