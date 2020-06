Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","shortLead":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","id":"20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda39d65-c54b-445c-9428-79b01b4c8268","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 10:14","title":"Újabb 18 ember fertőződött koronavírussal Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak Olaszországban kerekeznek, úgy néz ki, a magyarországi útvonal lekerült a napirendről.","shortLead":"Csak Olaszországban kerekeznek, úgy néz ki, a magyarországi útvonal lekerült a napirendről.","id":"20200606_Palermobol_indul_Giro_dItalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad27e8d-0f17-4d8f-9dea-4b461f750260","keywords":null,"link":"/sport/20200606_Palermobol_indul_Giro_dItalia","timestamp":"2020. június. 06. 19:46","title":"Palermóból indulhat a Giro d’Italia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt kiugró érdeklődést ért el a felhasználók körében a Zynn. 