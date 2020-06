Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik célpontja.","shortLead":"Korábban az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik...","id":"20200608_Kihallgatnak_Andras_yorki_herceget_az_Epsteinugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800773e7-68b8-4ad4-9578-0835da026f21","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Kihallgatnak_Andras_yorki_herceget_az_Epsteinugyben","timestamp":"2020. június. 08. 20:46","title":"Kihallgatnák András yorki herceget az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Őrséget rendkívül rosszul érinti a vonatok számának csökkentése, tíz polgármester összefogott és levelet küldött az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, amiben azt kérik, hogy vizsgálják felül a döntést.","shortLead":"Az Őrséget rendkívül rosszul érinti a vonatok számának csökkentése, tíz polgármester összefogott és levelet küldött...","id":"20200609_orseg_mav_jaratcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc39a6b-db3a-4323-8c08-1abdb8679d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_orseg_mav_jaratcsokkentes","timestamp":"2020. június. 09. 17:54","title":"Levélben tiltakoznak Palkovicsnál az őrségi polgármesterek a járatcsökkentések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","shortLead":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","id":"20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb35f80-8aa4-45db-9fdc-41a36ece21eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 06:19","title":"A turisztikai cégek perre mennek a brit karanténszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók egyenruhában voltak.","shortLead":"A támadók egyenruhában voltak.","id":"20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb3e82-e582-4a88-bc1f-834d62783f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6ba07-367a-41d7-b13d-605987ed378a","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Lemeszaroltak_ket_falu_lakoit_Maliban","timestamp":"2020. június. 08. 05:52","title":"Lemészárolták két falu lakóit Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","shortLead":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6348a-371b-421d-a7c9-9dbb6dc3cf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 09. 06:12","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szlovénia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]