[{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét regenerálnák.\r

","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét...","id":"20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c3f0-f349-4222-a051-e82f0b577d4b","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","timestamp":"2020. június. 10. 16:15","title":"Őssejt-beültetéssel javítanának Michael Schumacher állapotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","shortLead":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","id":"20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2c91d0-3476-46b5-89fd-89d42619eccf","keywords":null,"link":"/elet/20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","timestamp":"2020. június. 11. 09:47","title":"J.K. Rowling a saját traumájával magyarázza a transzneműekkel szembeni ellenérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e85664-6152-41f7-90c4-84ffe53e2650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta trónfosztás ez is: kiszorította a top10-ből a Galaxy S20+-t a OnePlus 8 Pro a DxOMark független tesztlabor listájában.","shortLead":"Egyfajta trónfosztás ez is: kiszorította a top10-ből a Galaxy S20+-t a OnePlus 8 Pro a DxOMark független tesztlabor...","id":"20200610_dxomark_teszt_oneplus_8_pro_samsung_galaxy_s20_plusz_kameraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e85664-6152-41f7-90c4-84ffe53e2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718b697d-869d-4976-bf7d-4edc50885b37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_dxomark_teszt_oneplus_8_pro_samsung_galaxy_s20_plusz_kameraja","timestamp":"2020. június. 10. 14:03","title":"Független tesztelő: a OnePlus 8 Pro kamerája jobb a Samsung Galaxy S20+-énál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül talán ennek van a legnagyobb esélye arra, hogy valóság legyen belőle.","shortLead":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül...","id":"20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae96912-904d-48d5-91fa-a724056105e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Előkerült a Xiaomi egy régebbi telefonos szabadalma, a kamerával variáltak egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is megjárta.","shortLead":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is...","id":"20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6970c99-a1ba-4bb3-86ac-190fb6d7e883","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","timestamp":"2020. június. 10. 10:03","title":"A NASA egykori űrhajósa lett az első nő a világon, aki elérte a Föld legmélyebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]