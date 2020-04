Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","shortLead":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","id":"20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe44-c71c-4588-9e89-f4fb0a5f2709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2020. április. 02. 15:03","title":"Lemásolta a TikTokot a YouTube, hamarosan jöhet az új alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0d863c-821d-4787-9ccc-cda01cf4554b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kultúrafogyasztás karanténmódban. A kínálat óriási, és egy lépést sem kell tenni hozzá. Na jó, egyet-kettőt talán kell...","shortLead":"Kultúrafogyasztás karanténmódban. A kínálat óriási, és egy lépést sem kell tenni hozzá. Na jó, egyet-kettőt talán...","id":"202014_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f0d863c-821d-4787-9ccc-cda01cf4554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e7bfbf-92a8-4cd7-bb13-a0b3940a768d","keywords":null,"link":"/360/202014_hazi_palya","timestamp":"2020. április. 03. 10:30","title":"Unatkozik? Ne vásároljon mosómedvét, van pár más ötletünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ef00f1-efb5-4dfb-b26b-7f6d4f0d4d25","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A kormány rendeleti kormányzással vádolta az ellenzéki főpolgármestert, pedig Karácsony Gergely keze részben vészhelyzetben is meg volt kötve, s még ezen túl is tett engedményeket a Fidesznek. Egy új törvénymódosító javaslat kimondta volna, hogy a polgármeseterek semmiben sem dönthetnek. Karácsony Gergely azt mondta, ezen emberéletek múlhatnak – és pár óra múlva a kormány váratlanul meggondolta magát. ","shortLead":"A kormány rendeleti kormányzással vádolta az ellenzéki főpolgármestert, pedig Karácsony Gergely keze részben...","id":"20200401_Fo_a_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ef00f1-efb5-4dfb-b26b-7f6d4f0d4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ccc6c-80a7-45c8-9155-34b0d4d2e3b3","keywords":null,"link":"/360/20200401_Fo_a_varos","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A mindenre felhatalmazott kormány mindent elvett volna Karácsony Gergelytől, de most mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a fizika a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az idő és sebesség viszonyáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81168827-ee44-4e3d-a498-5056339fc46b","keywords":null,"link":"/360/20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","timestamp":"2020. április. 01. 19:00","title":"Hadházi László fizikaóráján az időjárást is figyelembe kell venni a sebesség kiszámításakor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","id":"20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fea1b4-6b92-45f2-860e-600cd33cd327","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 03. 05:12","title":"10 668-an vannak hatósági házi karanténban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál kormány komolyan veszi az izolációt, a luxusszállodába zárt emberek azonban nem teljesen elégedettek az intézkedésekkel.","shortLead":"Az ausztrál kormány komolyan veszi az izolációt, a luxusszállodába zárt emberek azonban nem teljesen elégedettek...","id":"20200402_Otcsillagos_szallodakban_zartak_karantenba_oket_de_ugy_erzik_magukat_mint_a_bunozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6910fb54-e4b0-4780-821b-bf2d1f2c45a0","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Otcsillagos_szallodakban_zartak_karantenba_oket_de_ugy_erzik_magukat_mint_a_bunozok","timestamp":"2020. április. 02. 09:58","title":"Ötcsillagos szállodákban zárták karanténba őket, de úgy érzik magukat, mint a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d94f-1846-4ef9-a4ad-b78454f6a59a","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. április. 02. 15:02","title":"Orbán a járványról: A java most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]