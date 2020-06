Az nem különösebben meglepő, hogy a legújabb 650 lóerős és 800 Nm-es nyomatékú motorjával a legújabb Porsche Turbo S is kegyetlenül gyors. A 3,8 literes boxermotort még két turbófeltöltő is táplálja, úgyhogy nem véletlen, hogy hivatalosan is 2,6 másodperc alatt van 100-on álló helyzetből az összkerékhajtású autó. A holland AutoTopNL már elég jól bejáratott gyakorlata, hogy az ilyen újdonságokat közúton is próbára teszi.

© Porsche

Most is a szokásos helyre vitték ki a kocsit, a közeli német Autobahnra, ahol a Turbo S igazán elemében érezheti magát. A videón a Porsche eléri a 332 kilométer/órás tempót is. Az alacsony forgalomsűrűségnek köszönhetően igazából nagyon gyorsan sikerül megugrani a csúcstempót. A videón az is jól nyomon követhető, hogy mennyire stabil még ilyen tempónál is a kocsi, még a nem feltétlen hibátlan minőségű aszfalton is.

A jelenlegi 911-es generáció csúcsmodellje 10 milliméterrel alacsonyabban ül az úton, mint a normál modellek és elöl 45, hátul 20 milliméteres szélesítést kapott, a 20 colos első felniken 255/35-ös, a 21 colos hátsókon pedig 315/30-as sportgumik feszülnek. A kerekek mögötti kerámiafékek 420, illetve 390 milliméter átmérőjűek.

A kereskedelmi forgalomban áprilisban debütálta az autó, a gazdag alapfelszereltségű Porsche 911 Turbo S alapára 216 396 euró (73,5 millió forint), a nyitható tetejű változatért pedig minimum 229 962 eurót (78,2 millió forint) kérnek el.

