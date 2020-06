Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 fős, idegsebészekből álló olasz csapat két és fél órán át műtötte azt a 60 éves beteget, akinek olajbogyókat kellett töltenie a műtőasztalon.","shortLead":"Egy 11 fős, idegsebészekből álló olasz csapat két és fél órán át műtötte azt a 60 éves beteget, akinek olajbogyókat...","id":"20200610_agymutet_daganat_olajbogyo_idegsebeszet_tumor_eltavolitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae59c2-154d-4c17-a6e7-5dc10003f9e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_agymutet_daganat_olajbogyo_idegsebeszet_tumor_eltavolitasa","timestamp":"2020. június. 10. 20:03","title":"Különleges feladatot adtak az orvosok a betegnek, miközben az agyát operálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol automatikusan megbírságolják azt, aki megszegi a vonatkozó szabályt. ","shortLead":"Van, ahol automatikusan megbírságolják azt, aki megszegi a vonatkozó szabályt. ","id":"20200612_Egyre_tobben_tartjak_jo_otletnek_az_atlagsebessegmerest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334a034e-28bb-4609-8ebb-07eac09511d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Egyre_tobben_tartjak_jo_otletnek_az_atlagsebessegmerest","timestamp":"2020. június. 12. 09:08","title":"Egyre többen tartják jó ötletnek az átlagsebesség-mérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","shortLead":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","id":"20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d20c81-c0f5-4816-8f28-578394780687","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","timestamp":"2020. június. 11. 12:39","title":"Svájcban törvényesítették a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5297b0-3494-4859-9524-95ca10c0dbf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Balatoni Szövetség elnöke szerint akár emberéletek is múlhatnak azon, ha nem pontosak a mérések.\r

","shortLead":"A Balatoni Szövetség elnöke szerint akár emberéletek is múlhatnak azon, ha nem pontosak a mérések.\r

","id":"20200612_balaton_viharjelzes_obszervatorium_tarsashaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5297b0-3494-4859-9524-95ca10c0dbf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67b8c6f-e428-4432-be6f-7f2b5041e897","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_balaton_viharjelzes_obszervatorium_tarsashaz","timestamp":"2020. június. 12. 11:18","title":"Bezavarhat a balatoni viharjelzésnek a siófoki obszervatórium mellé tervezett épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakrabban találták meg a mindössze néhány milliméteres szívcsontot szívbetegséggel élő csimpánzoknál.","shortLead":"Gyakrabban találták meg a mindössze néhány milliméteres szívcsontot szívbetegséggel élő csimpánzoknál.","id":"20200612_csimpanz_szivcsont_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf89b54d-4b31-423c-a43e-c6113110ef7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_csimpanz_szivcsont_kutatas","timestamp":"2020. június. 12. 11:41","title":"Csont nő a csimpánzok szívében, és lehet, hogy ez az embereknél is előfordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó. A férfit a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó...","id":"20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0682212-d1a6-4509-964c-29f08323cf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","timestamp":"2020. június. 11. 14:28","title":"Hat embert késelt meg egy ámokfutó Ruttkán, egy ember belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a cége és a tehetségmentő egyesülete között semmilyen kapcsolat nincs.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a cége és a tehetségmentő egyesülete között semmilyen kapcsolat nincs.","id":"20200611_jaroka_livia_hadhazy_akos_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67304625-243f-4dd6-ae81-de1871150b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_jaroka_livia_hadhazy_akos_egyesulet","timestamp":"2020. június. 11. 19:51","title":"Járóka Lívia jogi elégtételt venne Hadházy állításai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]