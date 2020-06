Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b54da1-bd3b-4a97-ba1b-ed5d6299c803","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. ","shortLead":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik...","id":"20200611_meszaros_opus_egyesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b48a1-3664-4d4b-880b-a79858bfedf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_meszaros_opus_egyesites","timestamp":"2020. június. 11. 16:33","title":"Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et eltöröl a Csorna–Hegyeshalom vonalon. ","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et...","id":"20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a93053-8343-4d53-b1fe-133bbc60c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","timestamp":"2020. június. 10. 18:27","title":"Újabb vonatjáratokat ritkít az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb kérelem Hajdú-Bihar, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett.","shortLead":"A legtöbb kérelem Hajdú-Bihar, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett.","id":"20200611_munkahelyteremtes_bertamogatas_gazdasagvedelmi_ackioterv_bodo_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdeded0-96d0-4686-b0a2-bb507d0138d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_munkahelyteremtes_bertamogatas_gazdasagvedelmi_ackioterv_bodo_sandor","timestamp":"2020. június. 11. 08:01","title":"Államtitkár: Ezreken segített a munkahelyteremtő bértámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba, ahol az önkormányzati szövetségek egyeztettek a kérdésről a kormánnyal. Karácsony Gergely lát esélyt arra, hogy a kormány módosítja a fővárost szerinte ellehetetlenítő elvonásokat tartalmazó költségvetést. A BM-ben azt ígérték neki, hogy továbbítják a javaslatokat a kormánynak.\r

\r

","shortLead":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba...","id":"20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227af827-798e-4329-94d0-83f7342f2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","timestamp":"2020. június. 10. 17:54","title":"„Nullánál nagyobb” esélyt lát arra Karácsony, hogy a kormány figyelembe veszi a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","shortLead":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","id":"20200611_unios_hatarok_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c04d1-b3ef-4087-ac9e-777208d25fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_unios_hatarok_ujranyitas","timestamp":"2020. június. 11. 16:10","title":"A belső határok hétfői újranyitását kéri az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívül határozott választ adott Vera Jourová.","shortLead":"Rendkívül határozott választ adott Vera Jourová.","id":"20200610_europai_bizottsag_nemzeti_konzultacio_fake_news","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c094bf-45f1-46a9-8add-209ca25974bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_europai_bizottsag_nemzeti_konzultacio_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 14:44","title":"Az Európai Bizottság alelnöke fake newsnak nevezte a nemzeti konzultáció kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]