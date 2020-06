Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a1c2a0-5b07-4231-8ec2-3ddf0392e42e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy együtt virágoztassák fel Magyarországot.","shortLead":"Hogy együtt virágoztassák fel Magyarországot.","id":"20200612_DrMarias_uj_kepen_kibekul_Soros_es_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a1c2a0-5b07-4231-8ec2-3ddf0392e42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f8a33f-2e1b-4086-ba12-0b0fd118fb90","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_DrMarias_uj_kepen_kibekul_Soros_es_Orban","timestamp":"2020. június. 12. 08:30","title":"DrMáriás új képén kibékül Soros és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se a díjemelés, se a díjcsökkentés nem indokolt. Viszont lehetne enyhíteni a taxisok terhein, új, akár ideiglenes drosztokat létrehozni, promótálni a megbízható cégeket. És még szigorúbban kellene fellépni a hiénák ellen.","shortLead":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se...","id":"20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e4316-7733-4b5b-bae4-7606dfee028c","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Kellene változtatni a budapesti taxizáson, de nem a tarifákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az elhunyt férfi az oroszlányi Wescast dolgozója volt. A gyárban szerda délután leállt a termelés, és megkezdték...","id":"20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc82a3d-57ff-47c5-a774-551a78c64ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Hoemelkedes_koronavirus_Oroszlany","timestamp":"2020. június. 12. 07:13","title":"Hőemelkedése volt, másnap meghalt a 37 éves koronavírusos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","id":"20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb27f22-c381-4dab-ab25-3dc96fdbb3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. június. 12. 16:57","title":"Végrehajtást kezdeményeznek Márki-Zay Péterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból az interjúból, amit a miskolci rablóűző sofőrrel készített a Blikk.","shortLead":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból...","id":"20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89d128d-eec2-4a30-87fa-cdead176ba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","timestamp":"2020. június. 13. 08:25","title":"Több támadótól sem ijedt volna meg a rablóűző miskolci buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed6d36f-21fa-4afe-bae5-881eab6da40d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A társaság az ügy miatt belső vizsgálatot indított.","shortLead":"A társaság az ügy miatt belső vizsgálatot indított.","id":"20200612_bkv_busz_fiumei_ut_piros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed6d36f-21fa-4afe-bae5-881eab6da40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090f63c4-1bc4-480f-a6ec-98d09b911ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_bkv_busz_fiumei_ut_piros","timestamp":"2020. június. 12. 14:48","title":"Videóra vették, ahogy egy BKV-busz fékezés nélkül áthajt a piroson a Fiumei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","shortLead":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","id":"20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeda31f-50ad-4a53-9168-7a7c40a0f8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","timestamp":"2020. június. 12. 07:59","title":"Itt az új Porsche Cayenne GTS: V6 után visszatért a V8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","shortLead":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","id":"20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8f932-db35-4217-88bb-4b41610cdd4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","timestamp":"2020. június. 12. 09:58","title":"Még mindig Csányi a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]