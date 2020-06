Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","shortLead":"Ennyit hoztak volna a tévés közvetítések.","id":"20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd5b21a-8e67-4393-ad92-5ac50fd264d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_teves_kozvetites_foci_bundesliga","timestamp":"2020. június. 13. 12:33","title":"150 millió eurót bukik a járvány miatt a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 8. rész. Jászi Oszkár írását felolvassa: Znamenák István.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b500417-055c-4b91-8025-80144cd93a3c","keywords":null,"link":"/360/20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 12. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Jászi Oszkár: Az emigráció hazaárulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","shortLead":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","id":"20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7c010-54cf-4124-9cbe-46f61f606e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","timestamp":"2020. június. 12. 19:51","title":"\"Járványüzemmódban\" vették fel a Duma Aktuált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27b2e26-60f2-4f82-8d9f-01ba4f26af0a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A harmincas, mélységesen boldogtalan MÁV-menetjegykiadó egy nap fellázad, úgy dönt, hogy „éjeinek harapdált gyümölcsét”, az általa írt operettet végre a nagyvilágnak is megmutatja. A 2007-ben bemutatott Ibusár apropóján az előadás rendezőjét, Pelsőczy Rékát kérdeztük.","shortLead":"A harmincas, mélységesen boldogtalan MÁV-menetjegykiadó egy nap fellázad, úgy dönt, hogy „éjeinek harapdált...","id":"20200612_Ibusar_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Pelsoczy_Reka_Biro_Kriszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27b2e26-60f2-4f82-8d9f-01ba4f26af0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9782e696-3d88-4b4d-8136-713048776646","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Ibusar_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Pelsoczy_Reka_Biro_Kriszta","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"Sárbogárdi Jolán idegi alapon sokat sír – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","shortLead":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","id":"20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aec3245-3d66-4106-a9d3-d462551bfd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","timestamp":"2020. június. 14. 08:39","title":"Kivonultak a rendőrök az utakra, 131 autós bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért...","id":"20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b7dca-1d80-4216-91bf-aaa973a784d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","timestamp":"2020. június. 13. 14:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]