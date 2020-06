Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","shortLead":"Valószínűleg a megnövekedett sótartalom számlájára írható, hogy színt váltott egy tó Indiában.","id":"20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1845c117-49b1-449b-b93c-1f0e3a2dc8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13fa8b-28dc-46d8-bf0f-36eed8ebed6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_lonar_lake_india_to_rozsaszin_pink_alga_sotartalom","timestamp":"2020. június. 12. 16:23","title":"Valamiért rózsaszínné változott egy 50 ezer éves tó Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","id":"20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb27f22-c381-4dab-ab25-3dc96fdbb3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. június. 12. 16:57","title":"Végrehajtást kezdeményeznek Márki-Zay Péterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","shortLead":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","id":"20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aec3245-3d66-4106-a9d3-d462551bfd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","timestamp":"2020. június. 14. 08:39","title":"Kivonultak a rendőrök az utakra, 131 autós bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított ügyben.","shortLead":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított...","id":"20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436845d-a08f-408f-9374-c84f9658456b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Vádemelésig jutott a nyomozás Hajdú Péter volt cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük a legtöbbet, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük...","id":"20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd7043-739a-4d6b-9950-50cf08561941","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","timestamp":"2020. június. 12. 19:11","title":"Minden évben 194 millió madár és 29 millió emlős pusztul el az európai utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele van annak, hogy ősszel nem a megszokott módon kezdődik majd az új tanév. Úgy tűnik viszont, hogy nem minden marad a régiben: van olyan iskola, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt fontolgatják, 1-1 hétre távoktatásba küldenek egyes évfolyamokat, a pedagógusok közül pedig többen is adnak majd fel számítógépen leckét. Persze vannak kétségek is, és nem csak amiatt, hogy mennyi tudás marad meg a fejekben az elmúlt hónapok után.","shortLead":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele...","id":"20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56092e64-24eb-40be-a53a-78f56896bfb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","timestamp":"2020. június. 13. 10:30","title":"Úgy belejöttek a digitális oktatásba a tanárok, hogy abba sem akarják hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]