[{"available":true,"c_guid":"1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő kórházi ágy a fertőzöttek számának utóbbi napokban tapasztalt megugrása miatt - közölte a kormány vasárnap.","shortLead":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő...","id":"20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb6a8d9-6ca1-4ce5-9879-92439c6468d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","timestamp":"2020. június. 14. 17:58","title":"India most szembesült azzal, hogy nincs elég kórházi ágy a koronavírus-fertőzöttek ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","shortLead":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","id":"20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f16a66-7787-4c0f-b74e-7b5f5af0c39b","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 07:41","title":"Tízmilliárdokat nyerhet a magyar filmipar, ha gyorsan újraindulnak a forgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","shortLead":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","id":"20200615_posta_bezaras_takarekbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ab88-02fc-4f9e-9943-c6169ce10132","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_posta_bezaras_takarekbank","timestamp":"2020. június. 15. 19:35","title":"Most jöhet a kisposták bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","id":"20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc8c5-6822-452e-b43f-4e56dd8ed103","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","timestamp":"2020. június. 14. 18:38","title":"Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","shortLead":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","id":"20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718766d-2a06-4877-aa02-d3a9c8c021a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","timestamp":"2020. június. 15. 12:16","title":"Rengeteg bolt tűnt el Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a874c9e-41c0-4f83-83b1-0951b32eea93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami a csavarozás, szegecselés, hegesztés korában egyszerűbb volt, az nem olyan könnyű, ha ragasztva vannak az alkatrészek. Nehéz szétszedni őket, ha életük végén környezetbarát módon szeretnének megszabadulni tőlük. A lehetséges megoldás az önmagát megsemmisítő ragasztó. ","shortLead":"Ami a csavarozás, szegecselés, hegesztés korában egyszerűbb volt, az nem olyan könnyű, ha ragasztva vannak...","id":"202024_ragaszto_ha_nem_ragad_szetrobban_amelegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a874c9e-41c0-4f83-83b1-0951b32eea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b69d9d-3962-4fb0-941c-71b6965659af","keywords":null,"link":"/360/202024_ragaszto_ha_nem_ragad_szetrobban_amelegtol","timestamp":"2020. június. 15. 12:00","title":"Jöhet végre az önmegsemmisítő ragasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]