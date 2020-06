Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","shortLead":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","id":"20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ffbb2-8c62-4c7a-b862-88f9a6678691","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","timestamp":"2020. június. 16. 13:44","title":"Elmarad az idei Tusványos, ahol Orbán a legerősebb beszédeit szokta mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","id":"20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a74778f-0349-436c-adfc-042b2fa5a081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","timestamp":"2020. június. 16. 09:03","title":"Szinte hihetetlen, milyen képeket csinál elmosódott fotókból a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","shortLead":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","id":"20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe2179e-6990-4e7a-be2a-16589cfe4635","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","timestamp":"2020. június. 17. 09:04","title":"11,4 milliárdért épülhet tovább a zalai tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","shortLead":"A független képviselő kutyakomédiának nevezte a helyzetet. ","id":"20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a737d94-166c-49a8-bee3-c41d42967df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szel_bernadett_veszhelyzet_vege_kutyakomedia","timestamp":"2020. június. 16. 16:22","title":"Szél Bernadett megmagyarázta, miért nem szavazott a veszélyhelyzet végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","shortLead":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","id":"20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99c1b0-e488-434a-b696-822cb6e1b85c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","timestamp":"2020. június. 16. 11:39","title":"Maszkban vették át a kisdiákok a bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]