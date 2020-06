Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","shortLead":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","id":"20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2345ed32-3cab-45c3-9726-3760525903f8","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","timestamp":"2020. június. 18. 08:53","title":"Van Gogh és Gauguin megosztotta a bordélyházas élményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","shortLead":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","id":"20200618_itm_jogositvany_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49157cc-62fe-4892-9fbd-5b096c81b09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_itm_jogositvany_hatarido","timestamp":"2020. június. 18. 09:13","title":"Fél évvel meghosszabbítják a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési államtitkár.","shortLead":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési...","id":"20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f2423-11e0-4b42-8ec0-8e2720f6e1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","timestamp":"2020. június. 18. 09:30","title":"Maruzsa: Jó döntés volt megtartani az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva dolgozni, a távoktatás erre kézzelfogható bizonyítékot nyújtott. Széles körben megtapasztaltuk, hogy a hagyományos iskola számos tevékenységi formája felesleges, és kipróbáltunk új dolgokat, amelyek hatékonyabbnak tűnnek – állítja Csapó Benő oktatáskutató, akivel arról is beszélgettünk, miért fontos igazán a PISA-teszt eredménye.","shortLead":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva...","id":"20200616_CsapoBeno_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde174c6-3d8b-4fd7-91e5-3cd43d068ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200616_CsapoBeno_interju","timestamp":"2020. június. 16. 15:10","title":"Ahol eleve hatékonyabb az iskola, ott jobban működik a távoktatás is – interjú Csapó Benővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén, világosan. Ezt a három jellemzőt szabályként is megfogalmazhatjuk.","shortLead":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén...","id":"20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f917916-ee02-4714-8280-47bdbc27da0e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","timestamp":"2020. június. 17. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a csapatunk tagjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","shortLead":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","id":"20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681d773-6302-446d-b9d4-a05396e783d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 17. 07:59","title":"Hivatalos: itt a felfrissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála világszerte tüntetéseket a rasszizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. A szobordöntésekben manifesztálódó akciók segíthetik a jobbító szándék diadalát, de az elfajulásuk visszaüthet.","shortLead":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála...","id":"20200617_Rogton_itelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603707-956a-4ce4-a446-47bd1588e51e","keywords":null,"link":"/360/20200617_Rogton_itelnek","timestamp":"2020. június. 17. 11:05","title":"George Floyd halála felszínre hozta a kérdést, lehet-e végképp eltörölni a múltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]