[{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","shortLead":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","id":"20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470eed6-c545-4a2a-8379-da4cdbc66af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 18. 07:52","title":"Uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók állami támogatású bérrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","shortLead":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b06f0f-90db-4255-95a0-7379963c70ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. június. 18. 08:59","title":"Újabb koronavírusos beteg hunyt el, egyetlen új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff87feec-5b87-42a8-b2f7-3c665edc9e8d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány és a karantén lelki terheit nemcsak a felnőttek cipelik, hanem a gyerekek is. Vajon nyom nélkül elmúlik náluk a hatás? Vagy éppen ellenkezőleg: a szorongás a visszarendeződés után örök társukká szegődik? Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a karantén lelki terheit nemcsak a felnőttek cipelik, hanem a gyerekek is. Vajon nyom nélkül...","id":"20200619_A_gyerekek_szeme_se_rebben_ha_lekvaros_trombitak_potyognak_az_egbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff87feec-5b87-42a8-b2f7-3c665edc9e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77778280-c217-436a-a48e-1c5569d80f0f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200619_A_gyerekek_szeme_se_rebben_ha_lekvaros_trombitak_potyognak_az_egbol","timestamp":"2020. június. 19. 08:20","title":"A gyerekek szeme se rebben, ha lekváros trombiták potyognak az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök csak annyit árult el, hogy egy másik ország áll az akció mögött. A nevét nem közölte.\r

","shortLead":"A miniszterelnök csak annyit árult el, hogy egy másik ország áll az akció mögött. A nevét nem közölte.\r

","id":"20200619_kibertamadas_ausztralia_scott_morrison","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f76f98f-691b-4a5a-b5d8-9a684c680cb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_kibertamadas_ausztralia_scott_morrison","timestamp":"2020. június. 19. 06:17","title":"Hónapok óta kibertámadás alatt van Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat is lehet zúzni náluk.","shortLead":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat...","id":"20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916359-bff3-4cfc-9318-4de4dc36760c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. június. 20. 06:41","title":"Légzsákokból, biztonsági övekből készít divatcikkeket egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","shortLead":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","id":"20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca1a0ce-513e-4b10-80b6-c4461fdc2ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","timestamp":"2020. június. 18. 20:51","title":"Így emlékeztek Benedek Tiborra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]