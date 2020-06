Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","shortLead":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","id":"20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212587f-8433-4a27-950c-01c29d12ee04","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","timestamp":"2020. június. 21. 12:39","title":"Mégis terrortámadásnak tekintik a nagy-britanniai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze a főváros a kormánnyal; sorra vizsgálják felül a cégek a rasszizmus gyanújába került márkaneveiket és logókat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze...","id":"20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed045b60-33e6-404d-9c3a-09fb26bd839b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 21. 07:55","title":"És akkor csontvázak helyett a Lánchíd esik ki a szekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","shortLead":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","id":"20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd023bf-8b23-4c77-a1b7-000ba5913359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","timestamp":"2020. június. 21. 20:50","title":"TikTok-felhasználók trollkodták szét Trump kampánygyűlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","shortLead":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","id":"20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e97597-9128-45ff-a5ca-4283a6b188f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","timestamp":"2020. június. 20. 17:49","title":"Már a patkányokban is ott van a koronavírus, de ez a törzs nem veszélyes ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0de304-aa23-41ab-9623-bf1d0b647770","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség előtt felszólalók között volt félig magyar, félig kínai lány, Magyarországon családot alapító fekete nő, de azerbajdzsáni fiatal is.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai nagykövetség előtt felszólalók között volt félig magyar, félig kínai lány, Magyarországon családot alapító...","id":"20200620_Budapesten_is_tuntettek_a_rasszizmus_ellen_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0de304-aa23-41ab-9623-bf1d0b647770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d5899-95df-4c22-93ea-2d41b98c08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Budapesten_is_tuntettek_a_rasszizmus_ellen_fotok","timestamp":"2020. június. 20. 19:57","title":"Budapesten is tüntettek a rasszizmus ellen (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A Horthy-rendszerben zsidóként, Rákosiék hatalomra jutása után földbirtokosként szenvedett el üldöztetést. Frissnyugdíjasként 1981-ben lett tévésztár, csaknem félmillió követője van a Facebookon. Bálint György ma, 101 éves korában hunyt el. A HVG 2018 februárjában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Horthy-rendszerben zsidóként, Rákosiék hatalomra jutása után földbirtokosként szenvedett el üldöztetést...","id":"201805_balint_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955859ad-ba93-4485-a6f1-8c2612aaf68c","keywords":null,"link":"/360/201805_balint_gyorgy","timestamp":"2020. június. 21. 20:50","title":"„Ne múljék el nap munka nélkül” – vallotta Bálint gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9bc0b9-1119-4ffb-954a-84c38e32bfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 18:48","title":"Az online tanévzárón feltűnt egy önkielégítést végző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]