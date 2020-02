Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","shortLead":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","id":"20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb00eda9-4cc8-4bc7-ace9-6504aa3ce815","keywords":null,"link":"/kkv/20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","timestamp":"2020. február. 16. 09:38","title":"Szlovén wellnesskomplexumot vett a magyar állam 9 millió euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint komoly problémák vannak az új Nemzeti alaptantervvel, de „sok tanár tojik a tantervre – szerencsére”. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint komoly problémák vannak az új Nemzeti alaptantervvel, de „sok tanár tojik a tantervre –...","id":"20200215_Nahalka_a_Fulkeben_Engedelmes_gyerekeket_nevel_az_uj_NAT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6447c246-d345-43ac-9a98-97609eaecbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb2365-d3cc-4625-b373-4e9952c90259","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Nahalka_a_Fulkeben_Engedelmes_gyerekeket_nevel_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 15. 11:00","title":"Nahalka István a Fülkében: Engedelmes gyerekeket nevel az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus áldozataival. Egy ideje egyikükről sincs hír – írja a BBC.","shortLead":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus...","id":"20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f34b9f4-0673-43dd-8c4d-b2edb66b1bee","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","timestamp":"2020. február. 14. 13:41","title":"Hová tűnt két riporter Vuhanban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","shortLead":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","id":"20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e990c6f-40ea-42a3-9506-a1774f9a374e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","timestamp":"2020. február. 14. 22:24","title":"A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP...","id":"20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d3edac-3d9e-488a-8950-180215960acb","keywords":null,"link":"/360/20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","timestamp":"2020. február. 14. 17:30","title":"Radar360: Mészáros perrel fenyeget, abnormális jelenség az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.","shortLead":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás...","id":"20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d73510-3ffd-4b84-a13e-08d5034010c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. február. 14. 19:03","title":"Sokkal nagyobb bajt jelez az antarktiszi jégolvadás, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]