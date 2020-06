Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki számára került valami újdonság az asztalra hétfőn, az Apple idei WWDC fejlesztői konferenciájának nyitóelőadásán.","shortLead":"Mobilon és asztali környezetben, szoftverben és hardverben, fejlesztőknek és felhasználóknak – minden téren mindenki...","id":"20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21571f17-0c40-4f4a-8738-a5bd552c8175","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_apple_wwdc_2020_ujdonsagok_bejelentesek_ios_14_ipados_watchos7_airpods_alvaskovetes","timestamp":"2020. június. 22. 20:51","title":"Rengeteg újdonságot jelentett be az Apple – soroljuk a legizgalmasabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője lesz a pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt.\r

\r

","shortLead":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője...","id":"20200622_vajdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c281e-30ed-4ad2-8972-14abbd6d644d","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_vajdasag","timestamp":"2020. június. 22. 06:02","title":"Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges felfedezést tettek a kutatók a Stonehenge közelében. A régészek újkőkori tárnák hatalmas körére bukkantak az ősi település, Durrington Walls közelében, amely mindössze három kilométerre fekszik közismert műemléktől.","shortLead":"Különleges felfedezést tettek a kutatók a Stonehenge közelében. A régészek újkőkori tárnák hatalmas körére bukkantak...","id":"20200622_stonehenge_asatas_tarna_osi_epitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec1d3c2-ffaf-4ff2-ab94-ffa4d2f7620e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_stonehenge_asatas_tarna_osi_epitmeny","timestamp":"2020. június. 22. 14:13","title":"2 km átmérőjű építményegyüttest találtak a Stonehenge mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati terjeszkedés jelképe.","shortLead":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati...","id":"20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ac968c-ecb8-48b2-ba1c-82bcc0a9ec66","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","timestamp":"2020. június. 22. 10:02","title":"Theodore Roosevelt rasszistának kinéző szobrának is mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs ugyanakkor marad a főszerkesztői poszton.","shortLead":"Dull Szabolcs ugyanakkor marad a főszerkesztői poszton.","id":"20200622_Kitettek_az_Index_foszerkesztojet_a_lap_igazgatosagabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15c7a37-5669-4d9f-ad40-7bd82d6bab73","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Kitettek_az_Index_foszerkesztojet_a_lap_igazgatosagabol","timestamp":"2020. június. 22. 15:20","title":"Kitették az Index főszerkesztőjét a lap igazgatóságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","shortLead":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","id":"20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adada644-8c51-4e45-8547-108fd8904e77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","timestamp":"2020. június. 23. 06:41","title":"Videó: így száguld 267-tel az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt még az Android 11 debütálását sem várják meg.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt...","id":"20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf03989-1d5a-4e27-b366-a1817b593062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","timestamp":"2020. június. 22. 09:33","title":"Kiderült, milyen Android futhat a Microsoft kinyitható okostelefonján, a Surface Duón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","shortLead":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","id":"20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca03f3b-685e-410e-adcd-89ef75eac01d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","timestamp":"2020. június. 21. 19:52","title":"Rendőrök mentették meg a Lánchídról Dunába zuhant férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]