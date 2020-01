Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","shortLead":"Az Ao Air is egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a légszennyezettségből próbálnak pénzt csinálni.","id":"20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e947cf0-6ba5-4a26-84a0-d6a3fe6ea0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51815a16-070c-4e09-a4e5-d6fb62af510f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_ao_air_arcmaszk_levegoszuro_legszennyezes_ces_2020_rossz_levego","timestamp":"2020. január. 09. 14:03","title":"Itt egy újabb cég, amelyik a tiszta levegőért kér pénzt, és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","shortLead":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","id":"20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f5f3be-b485-4c4a-9482-21dcb1a3cd50","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","timestamp":"2020. január. 09. 14:11","title":"Megállapodott a Spar a szakszervezettel a 2020-as bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c178871-b010-4e66-a9c1-3fc558753bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legutóbbi parlamenti választások óta 29 milliárd forintot tett ki azoknak az egyedi kormányzati támogatások összege, amelyek kedvezményezettje valamelyik református gyülekezet volt.","shortLead":"A legutóbbi parlamenti választások óta 29 milliárd forintot tett ki azoknak az egyedi kormányzati támogatások összege...","id":"20200108_reformatus_gyulekezetek_tamogatas_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c178871-b010-4e66-a9c1-3fc558753bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53e08a2-5012-47b4-ba8c-aea8fc1b994d","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_reformatus_gyulekezetek_tamogatas_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 08. 15:52","title":"Zúdítja a pénzt a református gyülekezetekre az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b808eed-fdbd-42b5-9056-26d3e243ff45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesten fotóztuk körbe ezt a remek Mercedes E-osztályt, ami lóerőből és ülésből sem szenved hiányt.","shortLead":"Budapesten fotóztuk körbe ezt a remek Mercedes E-osztályt, ami lóerőből és ülésből sem szenved hiányt.","id":"20200110_ime_egy_patinas_amg_kombi_amire_sokan_felvennek_a_7_uleses_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b808eed-fdbd-42b5-9056-26d3e243ff45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec74598-4319-43c9-afc5-bf223f164edf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_ime_egy_patinas_amg_kombi_amire_sokan_felvennek_a_7_uleses_tamogatast","timestamp":"2020. január. 10. 06:41","title":"Íme egy patinás AMG izomkombi, amire sokan felvennék a 7 üléses támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott információnak, nem a Galaxy S20+ lesz a legerősebb mobil a sorozatban.","shortLead":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott...","id":"20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4b3a6b-5dd3-4e67-b03b-3f10c7f22486","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","timestamp":"2020. január. 09. 19:03","title":"Meglepetésre készülhet a Samsung: a Galaxy S20+ csak a második legerősebb mobil lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék. Számos hivatalos háttérkép is napvilágot látott azóta, és most valamennyi egy helyen megtalálható, és akár le is tölthető.","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék...","id":"20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56093a8e-d005-49f2-925d-f656ff091aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","timestamp":"2020. január. 08. 12:03","title":"Innen letöltheti az összes eddigi hivatalos iPhone-háttérképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egyre valószínűbb, hogy a Fidesz a konzervatív pártcsaládhoz csatlakozik az Európai Parlamentben, ott viszont a lengyelek mellett csak a másodhegedűs szerepe juthat nekik. Nincs azon mit csodálkozni, hogy már a teljes európai pártrendszer megreformálásáról beszél. ","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a Fidesz a konzervatív pártcsaládhoz csatlakozik az Európai Parlamentben, ott viszont...","id":"20200109_Neppart_Orban_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e5142-98ba-45a1-9c4f-9e3ad8717649","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Neppart_Orban_Europai_Parlament","timestamp":"2020. január. 09. 18:56","title":"Orbán tudja, hogy már bukta a Néppártot, de a befolyását nem adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]