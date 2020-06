Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket, konfliktusaikat, és összefognak. Így történik ez sok párkapcsolatban is. Ha van „közös ellenség”, amely ellen küzdeni kell, mint a járvány volt – és jöhet még –, a belső problémák helyett a külsőkre koncentrálás kerülhet előtérbe. ","shortLead":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket...","id":"20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49c63-f3cb-420b-8957-6bf25209fb66","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","timestamp":"2020. június. 24. 08:30","title":"Ezek lehetnek a járvány párkapcsolati tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon 800 ezren dolgoznak távmunkában, 60 ezren pedig fizetés nélküli szabadságon vannak – derül ki a GKI friss kutatásából. ","shortLead":"Magyarországon 800 ezren dolgoznak távmunkában, 60 ezren pedig fizetés nélküli szabadságon vannak – derül ki a GKI...","id":"20200623_munkahely_tavmunka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0577358-9de6-434c-a0d7-f9b473daca5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_munkahely_tavmunka_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 12:22","title":"A magyarok kétharmada már bejár a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","id":"20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb2739-44fc-474c-af9e-f96d8bd57a63","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","timestamp":"2020. június. 24. 10:06","title":"Nagyszabású razziát tartottak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54312503-62b2-470d-b922-819d62b89522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját fordítóprogrammal vértezi fel mobil és asztali platformjait is az Apple. Az iPhone-on, iPaden és Mac számítógépeken is elérhető szolgáltatás működéséhez netkapcsolatra sem lesz szükség.","shortLead":"Saját fordítóprogrammal vértezi fel mobil és asztali platformjait is az Apple. Az iPhone-on, iPaden és Mac...","id":"20200623_apple_iphone_ios_14_fordito_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54312503-62b2-470d-b922-819d62b89522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea3412-7562-4f1c-84cc-4644fc917388","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_apple_iphone_ios_14_fordito_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 23. 09:03","title":"Saját fordító kerül az iPhone-okba – hogyan működik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]