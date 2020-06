Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos papír, csak ígéret. A mártélyi szülők vasárnap délután indítottak figyelemfelhívó váltófutást, hétfőn délelőtt érkeztek a minisztériumhoz, ahol beszélhettek is az államtitkárral. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos...","id":"20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad2e84-47cc-4d30-8744-d0f76014b712","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","timestamp":"2020. június. 29. 14:00","title":"Maruzsáig futottak a mártélyi szülők és megmentették az iskolájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb Chrome-bővítmény hatását a böngésző teljesítményére. Egy-egy reklámblokkoló például bár a hirdetéseket kiszűri, így éppen gyorsíthatná is a böngészést, cserébe annyira leterheli a rendszert, hogy végül rosszabbul jön ki az ember, mint ha nem is használná.","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb...","id":"20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfebd72-9350-4a9d-a8db-ad33ca35bd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","timestamp":"2020. június. 29. 08:03","title":"Fussa át a listát: megnézték a top 100 Chrome-bővítményt, melyik mennyire lassítja a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek.\r

\r

","shortLead":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő...","id":"20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64efefb3-aa62-49fa-9c42-b04f2be3ca04","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","timestamp":"2020. június. 29. 05:39","title":"A Zöldek előretöréséről szólt az önkormányzati választás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","id":"20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8b8928-615f-4acc-8e7c-39c23b556641","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","timestamp":"2020. június. 30. 09:38","title":"„Szeretnék családot, megtalálni a társamat” – otthagyja a pályát egy népszerű pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként felgöngyölítette országa és Latin-Amerika legnagyobb korrupciós botrányát. Az igazságügyminiszteri posztról pedig olyan állításokat megfogalmazva mondott le, amelyek elvezethetnek akár a hivatalban lévő Jair Bolsonaro államfő elleni alkotmányos vádemelésig is.","shortLead":"Máris a 2022-es brazil elnökválasztás egyik esélyes résztvevőjeként kezelik Sérgio Morót, aki vizsgálóbíróként...","id":"202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ddd7b6-972c-44f9-a62b-953593f4b556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411208f-4e64-45c5-95dd-1c108e03cc7d","keywords":null,"link":"/360/202026_sergio_moro_brazil_politikusok_nemezise","timestamp":"2020. június. 29. 10:00","title":"Sorrendben a harmadik elnök vesztét okozhatja a senkitől sem félő brazil bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]