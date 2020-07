Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","shortLead":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","id":"20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b1989-1492-4aeb-a5ec-98fe0ad32527","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"Lemondott az új-zélandi egészségügyi miniszter, mert korábban megszegte a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babakocsiba pakolta a szajrét, majd távozni próbált a boltból. A vele szemben fellépő biztonsági őrre is rátámadt. A dulakodásról felvétel készült.","shortLead":"A babakocsiba pakolta a szajrét, majd távozni próbált a boltból. A vele szemben fellépő biztonsági őrre is rátámadt...","id":"20200630_Vasarlot_is_megutott_a_babakocsis_bolti_tolvaj_de_ot_is_megsoroztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be937706-4f9c-4d42-81ca-dab4b4fb3967","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Vasarlot_is_megutott_a_babakocsis_bolti_tolvaj_de_ot_is_megsoroztak","timestamp":"2020. június. 30. 20:12","title":"Vásárlót is megütött a babakocsis bolti tolvaj, de őt is megsorozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","shortLead":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","id":"20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f1fdc-f498-4eea-b0d0-2882f102f44d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","timestamp":"2020. június. 30. 19:48","title":"Heavy metállal űzik el a sáskákat Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Persze van egy trükk a számolásban.","shortLead":"Persze van egy trükk a számolásban.","id":"20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e234345-a6ae-4de3-a1f5-4f0ced16e695","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","timestamp":"2020. június. 30. 12:25","title":"Turistarekord Sanghajban a sárkányhajó-ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","shortLead":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","id":"20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd0e30-ff55-4bf4-81bb-80977e640d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","timestamp":"2020. június. 30. 15:36","title":"Énekelve tüntetnek a színművészetisek, amíg a parlament az egyetem sorsáról dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","id":"20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a89c1df-993c-4217-804c-2acdb1612054","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","timestamp":"2020. július. 01. 09:11","title":"Bulival búcsúztatták a koronavírust a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","shortLead":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","id":"20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8059a6e-33ea-45ac-8140-cd738a0d0a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","timestamp":"2020. június. 30. 19:53","title":"Szlávik: Három hónap előnyünk volt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","shortLead":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","id":"20200701_fulladas_duna_rackeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9932d24-3c10-4e98-bac9-e568d5807757","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_fulladas_duna_rackeve","timestamp":"2020. július. 01. 15:25","title":"Belefulladt egy férfi a Dunába Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]