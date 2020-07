Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","shortLead":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","id":"20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bab6e4-4d0e-4e43-8e1e-7b6e8d0c832d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","timestamp":"2020. július. 02. 07:32","title":"Megvett, majd kizsákmányolt egy 19 éves nőt, most fogta el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is hosszú évek alatt. Pénteken válik biztossá, hogy az érintettek ebbe belemennek-e, de információink szerint erre kevés az esély.","shortLead":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is...","id":"20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4909bfd-65bc-4270-ab8c-0db19d27cda3","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","timestamp":"2020. július. 02. 15:25","title":"A Bónusz Brigádtól több mint 400 millió forintot várnak a partnerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány után fia született.","shortLead":"Három lány után fia született.","id":"20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4953d9-56c6-485a-a9c7-e7a888c5e028","keywords":null,"link":"/elet/20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","timestamp":"2020. július. 03. 10:28","title":"89 évesen ismét apa lett Bernie Ecclestone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","shortLead":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","id":"20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0a44a1-f57d-4275-a0cb-f00ae38277e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2020. július. 01. 19:55","title":"Putyin eggyel közelebb került ahhoz, hogy akár 2036-ig hatalmon maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Oroszi Babett","category":"360","description":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint volt. A gépek üzembe helyezésére további 7,5 milliárd forintot költöttek. ","shortLead":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint...","id":"20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db71141-0862-4252-b801-610490a6b63b","keywords":null,"link":"/360/20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 12:30","title":"Megszereztük a listát: kiktől vett, és kikkel szereltetett be a kormány lélegeztetőgépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget. A vőlegény másnap meghalt. ","shortLead":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget...","id":"20200701_india_eskuvo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a451c-c8b8-4a27-86ae-7b97d394de31","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_india_eskuvo_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 17:52","title":"Több mint 100 vendég kapta el a koronavírust egy indiai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]